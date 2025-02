Si te sientes mal después de beber alcohol, puede ser más que una resaca

Multa por tomar alcohol.jpg La resaca es la reacción más común a los excesos de alcohol, pero no siempre es la única.

En palabras del doctor, la resaca es lo que le ocurre a una persona que bebe más alcohol de lo que su organismo puede tolerar. Es un conjunto de inflamación, deshidratación, desequilibrio electrolítico y trabajo por parte del hígado para procesar las bebidas alcohólicas. En algunos casos, las resacas se pueden evitar, bebiendo de forma moderada, controlando el ritmo y manteniéndose hidratado.

Por otro lado, la intolerancia al alcohol no se puede evitar y es "una reacción que ocurre rápidamente, a menudo en cuestión de minutos después de haber ingerido incluso una pequeña cantidad de alcohol”, explicó Raj. Algunos de los síntomas más comunes son náuseas, taquicardia, congestión nasal y enrojecimiento, sobre todo en el rostro. En realidad los síntomas no indican que la persona ha bebido en exceso, sino que no puede tolerar el alcohol.

Casos especiales

Asimismo, el medico explicó que en casos más extraños, una persona que se siente enferma luego de ingerir bebidas alcohólicas podría estar sufriendo una alergia. Es un poco más inusual, pero también puede suceder, y es una respuesta inmunitaria a ciertos componentes que tienen las bebidas, ya sea trigo, cebada, sulfitos o levadura. Las personas que padecen alergia al alcohol, tienen una reacción inmediatamente luego de consumirlo.

resaca.jpg Existe la intolerancia y la alergia al alcohol.

Algunos de los síntomas de este tipo de alergia pueden ser dificultad para respirar, urticaria, dolor de estómago, hinchazón e incluso anafilaxia. Es importante buscar ayuda profesional de inmediato, en caso de que ocurra.