Si te cuesta dormir, un médico cree que la culpable puede ser tu pareja

Movimientos involuntarios durante la noche constituyen otro factor determinante. Estivill describió con humor cómo muchas parejas comienzan la noche abrazadas pero terminan deseando espacio: "Después ya no te quiero ni ver, aléjate de mí y déjame dormir".

Los ciclos de sueño distintos también representan un obstáculo. Cuando un miembro de la pareja tiene hábitos diferentes o padece algún trastorno del sueño, las interrupciones se multiplican, afectando el descanso de ambos individuos de manera acumulativa.

El médico fue muy claro a la hora de hablar sobre dormir con tu pareja.

El médico enfatizó que optar por espacios separados para dormir no implica un deterioro de la relación. "No pasa nada. No dejas de querer a tu pareja por plantearte dormir separados", aclaró el especialista, desmitificando uno de los tabúes más persistentes en las relaciones.

Alternativas para dormir mejor

Eduard Estivill propuso soluciones prácticas para quienes consideren implementar este cambio. Alternar noches juntos con noches separados representa una opción equilibrada para la pareja que permite disfrutar de la compañía sin comprometer la calidad del sueño.

La comunicación franca entre la pareja resulta esencial para abordar este tema. El experto en descanso recomienda conversaciones honestas donde se priorice el bienestar mutuo: "Si lo planteamos bien, tendremos menos conflictos y dormiremos mejor".

Los beneficios trascienden el plano físico. Un descanso adecuado mejora el humor, aumenta la energía y reduce el estrés, elementos que impactan directamente en la convivencia diaria y en la calidad de la relación de pareja.

Lejos de cuestionar el amor, el médico Estivill defiende esta práctica como una decisión inteligente para mejorar la convivencia. Las declaraciones del neurofisiólogo abren un debate necesario sobre cómo ciertos hábitos tradicionales merecen ser reconsiderados desde una perspectiva científica moderna.