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¿Lo sabías?

Si el mate te da acidez, tenés que hervir las bombillas en agua con bicarbonato: por qué

Cuando el mate te empieza a dar acidez, hay miles de soluciones, pero nadie te cuenta cuál es la verdadera razón: la bombilla. Para ello usar bicarbonato

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si el mate te da acidez, tenés que hervir las bombillas en agua con bicarbonato: por qué

Si el mate te da acidez, tenés que hervir las bombillas en agua con bicarbonato: por qué

El mate es el compañero del argentino. En la mañana, de almuerzo, de media tarde o cena, no hay horario para consumirlo. Sin embargo, muchas veces genera acidez y no es por culpa de la yerba, sino, por la suciedad de la bombilla.

Con el tiempo, los restos de polvo y aceites de la yerba se oxidan dentro de la bombilla. Al entrar en contacto con el agua caliente, estas partículas oxidadas pasan a la infusión, alterando el sabor y aumentando la irritación gástrica.

Para ello hay una solución y no se trata de trucos caseros raros, sino, de un truco de limpieza con bicarbonato de sodio que debes poner en práctica.

bombilla del mate
Tomar mate seguido y no limpiar la bombilla puede generar que esta se tape e incluso provoca acidez.

Tomar mate seguido y no limpiar la bombilla puede generar que esta se tape e incluso provoca acidez.

Elimina la acidez del mate hirviendo las bombillas en agua con bicarbonato: cómo y por qué

Las bombillas del mate acumulan particular de la misma yerba y sobre todo sarro o residuos. Cuando esto ocurre además de tapar la bombilla, generar olor, etc, provoca la famosa acidez o pálida del mate.

Seguro alguna vez te pasó que después de unos sorbos de esta famosa infusión te dio acidez y le echaste la culpa a la yerba. La realidad es otra y pasa por no mantener una limpieza adecuada de los productos que se usan y consumen. Es por eso que no limpiar la bombilla continuamente hace que aparezcan hongos y bacterias y posibles infecciones.

En este caso, el rey salvador es el bicarbonato de sodio. Sí, ese que usamos para quitar manchas, para limpiar cualquier superficie e incluso para sacarle la acidez a ese tuco bolognesa que preparaste el domingo.

Embed - Tip fabuloso para limpiar las BOMBILLAS JAMÁS IMAGINÉ QUE ESTARÍAN TAN SUCIAS ..Luego de hacer estos pasos sencillos quedaron impecables!! MIRÁ! Usamos solo AGUA, 3 cdas. de BICARBONATO DE SODIO, 1 buen chorro de VINAGRE @alcazarpy y reforzamos con 1 chorrito de limón.. Hervimos 20 minutos y quedan desinfectadas y súper limpias#desinfectar #bombilla #tip #viralvideo #mate #terere #bicarbonato #vinagre
@emibaezcristaldo

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Kitchen and the Art of Cooking - Dody ROXXX

Para que la bombilla del mate quede reluciente del brillo, en este caso, tenés que hervir el agua por unos 15 minutos y poner las bombillas que requieran limpieza con una cucharada o dos de bicarbonato de sodio.

Pasado ese tiempo, se enjuagan las bombillas con agua fría y se las deja secar. Este truco hace que queden completamente limpias y listas para usarlas como si fueran nuevas.

Gracias a las propiedades desinfectantes y desodorantes del bicarbonato compuestas por un pH alto, es lo que le permite neutralizar ácidos y actuar como un abrasivo suave. Esto lo hace útil para ciertas tareas, como eliminar olores y limpiar manchas ligeras.

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