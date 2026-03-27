El mate es el compañero del argentino. En la mañana, de almuerzo, de media tarde o cena, no hay horario para consumirlo. Sin embargo, muchas veces genera acidez y no es por culpa de la yerba, sino, por la suciedad de la bombilla.
Si el mate te da acidez, tenés que hervir las bombillas en agua con bicarbonato: por qué
Cuando el mate te empieza a dar acidez, hay miles de soluciones, pero nadie te cuenta cuál es la verdadera razón: la bombilla. Para ello usar bicarbonato
Con el tiempo, los restos de polvo y aceites de la yerba se oxidan dentro de la bombilla. Al entrar en contacto con el agua caliente, estas partículas oxidadas pasan a la infusión, alterando el sabor y aumentando la irritación gástrica.
Para ello hay una solución y no se trata de trucos caseros raros, sino, de un truco de limpieza con bicarbonato de sodio que debes poner en práctica.
Elimina la acidez del mate hirviendo las bombillas en agua con bicarbonato: cómo y por qué
Las bombillas del mate acumulan particular de la misma yerba y sobre todo sarro o residuos. Cuando esto ocurre además de tapar la bombilla, generar olor, etc, provoca la famosa acidez o pálida del mate.
Seguro alguna vez te pasó que después de unos sorbos de esta famosa infusión te dio acidez y le echaste la culpa a la yerba. La realidad es otra y pasa por no mantener una limpieza adecuada de los productos que se usan y consumen. Es por eso que no limpiar la bombilla continuamente hace que aparezcan hongos y bacterias y posibles infecciones.
En este caso, el rey salvador es el bicarbonato de sodio. Sí, ese que usamos para quitar manchas, para limpiar cualquier superficie e incluso para sacarle la acidez a ese tuco bolognesa que preparaste el domingo.
Para que la bombilla del mate quede reluciente del brillo, en este caso, tenés que hervir el agua por unos 15 minutos y poner las bombillas que requieran limpieza con una cucharada o dos de bicarbonato de sodio.
Pasado ese tiempo, se enjuagan las bombillas con agua fría y se las deja secar. Este truco hace que queden completamente limpias y listas para usarlas como si fueran nuevas.
Gracias a las propiedades desinfectantes y desodorantes del bicarbonato compuestas por un pH alto, es lo que le permite neutralizar ácidos y actuar como un abrasivo suave. Esto lo hace útil para ciertas tareas, como eliminar olores y limpiar manchas ligeras.