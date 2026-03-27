Si el mate te da acidez, tenés que hervir las bombillas en agua con bicarbonato: por qué

bombilla del mate Tomar mate seguido y no limpiar la bombilla puede generar que esta se tape e incluso provoca acidez.

Elimina la acidez del mate hirviendo las bombillas en agua con bicarbonato: cómo y por qué

Las bombillas del mate acumulan particular de la misma yerba y sobre todo sarro o residuos. Cuando esto ocurre además de tapar la bombilla, generar olor, etc, provoca la famosa acidez o pálida del mate.

Seguro alguna vez te pasó que después de unos sorbos de esta famosa infusión te dio acidez y le echaste la culpa a la yerba. La realidad es otra y pasa por no mantener una limpieza adecuada de los productos que se usan y consumen. Es por eso que no limpiar la bombilla continuamente hace que aparezcan hongos y bacterias y posibles infecciones.

En este caso, el rey salvador es el bicarbonato de sodio. Sí, ese que usamos para quitar manchas, para limpiar cualquier superficie e incluso para sacarle la acidez a ese tuco bolognesa que preparaste el domingo.

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Para que la bombilla del mate quede reluciente del brillo, en este caso, tenés que hervir el agua por unos 15 minutos y poner las bombillas que requieran limpieza con una cucharada o dos de bicarbonato de sodio.

Pasado ese tiempo, se enjuagan las bombillas con agua fría y se las deja secar. Este truco hace que queden completamente limpias y listas para usarlas como si fueran nuevas.

Gracias a las propiedades desinfectantes y desodorantes del bicarbonato compuestas por un pH alto, es lo que le permite neutralizar ácidos y actuar como un abrasivo suave. Esto lo hace útil para ciertas tareas, como eliminar olores y limpiar manchas ligeras.