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Shaolin Tao celebró la graduación de nuevos cinturones negros en Mendoza

El primer examen de fajas de 2026 reunió a alumnos y maestros de distintas sedes en Lulunta. La jornada marcó el ascenso de nuevos cinturones negros, quienes demostraron años de entrenamiento en formas, combate y disciplina marcial

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La escuela Shaolin Tao divulga la cultura china y las artes marciales desde 1989 en todo el país. Su cuna fue Mendoza.

La escuela Shaolin Tao divulga la cultura china y las artes marciales desde 1989 en todo el país. Su cuna fue Mendoza.

La academia de Kung Fu, Shaolin Tao, realizó el pasado 23 de mayo su primer examen de fajas del año en su templo de Lulunta, en una jornada que tuvo como momento central la graduación y colación de los nuevos cinturones negros en Mendoza. La escuela del maestro Omar Carrasco fue creada en 1989.

Graduación cinturones negros-Shaolin Tao
La escuela Shaolin Tao imparte la ense&ntilde;anza del Kung Fu en Mendoza y en otras delegaciones del pa&iacute;s.

La escuela Shaolin Tao imparte la enseñanza del Kung Fu en Mendoza y en otras delegaciones del país.

Durante la actividad participaron alumnos y profesores de las distintas sedes, quienes exhibieron el trabajo realizado a lo largo de su formación mediante presentaciones de formas tradicionales y combates, demostrando técnica, disciplina y preparación.

Shaolín Tao
Estudiantes de diferentes estad&iacute;os de la disciplina rindieron para pasar a un nuevo escal&oacute;n en las artes marciales.

Estudiantes de diferentes estadíos de la disciplina rindieron para pasar a un nuevo escalón en las artes marciales.

La ceremonia marcó un momento especial para los practicantes que alcanzaron el cinturón negro, ya que representa el paso hacia un nuevo nivel dentro del camino del Kung Fu Shaolin Tao, luego de años de entrenamiento y dedicación.

Graduación cinturones negros-Shaolin Tao
En este examen y luego de varios a&ntilde;os de preparaci&oacute;n egresaron los cinturones negros de Kung Fu en Shaolin Tao, la escuela del maestro, Omar Carrasco.

En este examen y luego de varios años de preparación egresaron los cinturones negros de Kung Fu en Shaolin Tao, la escuela del maestro, Omar Carrasco.

Familias, compañeros e instructores acompañaron la jornada, que también sirvió para destacar el crecimiento de la escuela y el compromiso de los alumnos en cada una de las etapas de aprendizaje.

La trayectoria de Shaolin Tao

En Shaolin Tao se enseñan los estilos tradicionales y modernos como Changquan y el Nanquan. Además de compartir en cada clase muchos de los principios de la filosofía oriental, como el respeto, el autocontrol y la disciplina.

Con una impronta social, el Kung Fu llega a los lugares más vulnerables de la provincia y para brindar oportunidades, se organizan distintos eventos a fin de recaudar dinero para hacer posible que competidores puedan viajar a los torneos.

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