La academia de Kung Fu, Shaolin Tao, realizó el pasado 23 de mayo su primer examen de fajas del año en su templo de Lulunta, en una jornada que tuvo como momento central la graduación y colación de los nuevos cinturones negros en Mendoza. La escuela del maestro Omar Carrasco fue creada en 1989.
Shaolin Tao celebró la graduación de nuevos cinturones negros en Mendoza
El primer examen de fajas de 2026 reunió a alumnos y maestros de distintas sedes en Lulunta. La jornada marcó el ascenso de nuevos cinturones negros, quienes demostraron años de entrenamiento en formas, combate y disciplina marcial
Durante la actividad participaron alumnos y profesores de las distintas sedes, quienes exhibieron el trabajo realizado a lo largo de su formación mediante presentaciones de formas tradicionales y combates, demostrando técnica, disciplina y preparación.
La ceremonia marcó un momento especial para los practicantes que alcanzaron el cinturón negro, ya que representa el paso hacia un nuevo nivel dentro del camino del Kung Fu Shaolin Tao, luego de años de entrenamiento y dedicación.
Familias, compañeros e instructores acompañaron la jornada, que también sirvió para destacar el crecimiento de la escuela y el compromiso de los alumnos en cada una de las etapas de aprendizaje.
La trayectoria de Shaolin Tao
En Shaolin Tao se enseñan los estilos tradicionales y modernos como Changquan y el Nanquan. Además de compartir en cada clase muchos de los principios de la filosofía oriental, como el respeto, el autocontrol y la disciplina.
Con una impronta social, el Kung Fu llega a los lugares más vulnerables de la provincia y para brindar oportunidades, se organizan distintos eventos a fin de recaudar dinero para hacer posible que competidores puedan viajar a los torneos.