Shaolin Tao celebró la graduación de nuevos cinturones negros en Mendoza

Shaolín Tao Estudiantes de diferentes estadíos de la disciplina rindieron para pasar a un nuevo escalón en las artes marciales.

La ceremonia marcó un momento especial para los practicantes que alcanzaron el cinturón negro, ya que representa el paso hacia un nuevo nivel dentro del camino del Kung Fu Shaolin Tao, luego de años de entrenamiento y dedicación.

Graduación cinturones negros-Shaolin Tao En este examen y luego de varios años de preparación egresaron los cinturones negros de Kung Fu en Shaolin Tao, la escuela del maestro, Omar Carrasco.

Familias, compañeros e instructores acompañaron la jornada, que también sirvió para destacar el crecimiento de la escuela y el compromiso de los alumnos en cada una de las etapas de aprendizaje.

La trayectoria de Shaolin Tao

En Shaolin Tao se enseñan los estilos tradicionales y modernos como Changquan y el Nanquan. Además de compartir en cada clase muchos de los principios de la filosofía oriental, como el respeto, el autocontrol y la disciplina.

Con una impronta social, el Kung Fu llega a los lugares más vulnerables de la provincia y para brindar oportunidades, se organizan distintos eventos a fin de recaudar dinero para hacer posible que competidores puedan viajar a los torneos.