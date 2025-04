Según un nuevo estudio el cambio climático disminuye el suministro global de sangre

Con la creciente demanda de transfusiones y la amenaza de temperaturas, este estudio, alerta sobre los desafíos que enfrentará el sistema de salud global en un futuro marcado por el cambio climático. Te contamos lo que revela este nuevo informe.

Según un nuevo estudio el cambio climático podría poner en riesgo el suministro global de sangre

El estudio titulado "Blood under pressure: how climate change threatens blood safety and availability" fue publicado en la revista The Lancet Planetary Health. Según el estudio, el cambio climático aumenta las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores como los mosquitos —entre ellas la malaria y el virus del Nilo occidental— están expandiéndose a nuevas regiones debido al aumento de temperaturas. Esto reduce el número de personas aptas para donar sangre.