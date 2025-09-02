Inicio Sociedad Vinos
Muy importante

Según expertos: ¿cuánto tiempo dura un vino abierto en la heladera y cómo hay que guardarlo?

El vino es una bebida popular, antigua y beneficiosa. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al guardar las botellas abiertas en la heladera

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Paso a paso: cómo conservar un vino abierto en la heladera. 

Paso a paso: cómo conservar un vino abierto en la heladera. 

El vino es un alimento o bebida muy antigua con miles de años de historia. Cuando abrimos una botella en casa y solo tomamos un par de vasos, siempre aparece la duda o pregunta de cuánto tiempo se puede guardar en la heladera.

El vino modifica sus componentes, su sabor y propiedades organolépticas en general cuando entra en contacto con el oxígeno del ambiente. No basta con colocar el corcho usado o tapar apenas con la tapa, es importante proteger la calidad de la bebida para alargar su vida útil y saber cuándo ha llegado el momento de descartarlo.

botella de vino abierta
Cada variedad de vino tiene una oxidación diferente y un tiempo de conservación específico.

Cada variedad de vino tiene una oxidación diferente y un tiempo de conservación específico.

Expertos en vino, sommeliers y bromatólogos puedes responder a la pregunta. A continuación te explico cuánto tiempo dura una botella de vino abierta en la heladera y cuál es la forma correcta de guardarla para evitar el deterioro de las sustancias características del vino.

Historia y evolución del vino: una bebida milenaria

El vino nació hace muchos años, aproximadamente entre el 6000 y el 8000 a.C en el Cáucaso. También existen algunos registros y sospechas que indicarían que el vino nació mucho antes en el Neolítico.

El vino evolucionó con el paso de los años y dejó de ser una simple bebida fermentada. Muchas culturas y religiones utilizan hasta el día de hoy esta bebida como símbolo o representación de sus dioses y creencias.

historia del vino
Una de las bebidas más antiguas de la historia.

Una de las bebidas más antiguas de la historia.

El vino, o la planta de vid, se domesticó en la Mesopotamia y en Egipto, donde se convirtió en una bebida de estatus y culto. Por medio de viajes, recorridos, conquistas y rutas marítimas, el vino comenzó a expandirse poco a poco hasta llegar a Roma, Grecia y las colonias europeas.

¿Cuánto tiempo puedo almacenar un vino en la heladera y cómo debo hacerlo?

Una botella de vino abierta se puede guardar en la heladera bien tapada entre 2 y 5 días, dependiendo la variedad. Los vinos blancos y rosados soportan hasta 3 días y los tintos hasta 5. Lo más importante es evitar la oxidación de la bebida.

Siempre hay que guardar la botella en la heladera una vez a abierta. Existen dos formas de guardar el vino de manera segura y mantenerlo a salvo del oxígeno.

bomba de vacío para vino
Si la bebida tiene gusto ácido o agrio, lo mejor es no consumirla.

Si la bebida tiene gusto ácido o agrio, lo mejor es no consumirla.

  1. Conseguir una bomba de vacío: estos artefactos se utilizan para cerrar la botella con un corcho de goma y retirar el aire de la botella antes de guardarla en la heladera, tal como se enseña en el video.
  2. La segunda opción es colocar el contenido de vino sobrante en una botella de vidrio con tapa a rosca y cerrarla bien antes de llevarla a la heladera. De todas formas, una vez abierto no pueden alargar su vida eternamente. Si tiene sabor agrio o raro, no lo tomes.

Temas relacionados:

Te puede interesar