Según expertos: ¿cuánto tiempo dura un vino abierto en la heladera y cómo hay que guardarlo?

Historia y evolución del vino: una bebida milenaria

El vino nació hace muchos años, aproximadamente entre el 6000 y el 8000 a.C en el Cáucaso. También existen algunos registros y sospechas que indicarían que el vino nació mucho antes en el Neolítico.

El vino evolucionó con el paso de los años y dejó de ser una simple bebida fermentada. Muchas culturas y religiones utilizan hasta el día de hoy esta bebida como símbolo o representación de sus dioses y creencias.

historia del vino Una de las bebidas más antiguas de la historia.

El vino, o la planta de vid, se domesticó en la Mesopotamia y en Egipto, donde se convirtió en una bebida de estatus y culto. Por medio de viajes, recorridos, conquistas y rutas marítimas, el vino comenzó a expandirse poco a poco hasta llegar a Roma, Grecia y las colonias europeas.

¿Cuánto tiempo puedo almacenar un vino en la heladera y cómo debo hacerlo?

Una botella de vino abierta se puede guardar en la heladera bien tapada entre 2 y 5 días, dependiendo la variedad. Los vinos blancos y rosados soportan hasta 3 días y los tintos hasta 5. Lo más importante es evitar la oxidación de la bebida.

Siempre hay que guardar la botella en la heladera una vez a abierta. Existen dos formas de guardar el vino de manera segura y mantenerlo a salvo del oxígeno.

bomba de vacío para vino Si la bebida tiene gusto ácido o agrio, lo mejor es no consumirla.