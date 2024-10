Se retrasaron las obras de AYSAM en el Corredor del Oeste y recién esta semana estarían finalizadas

Lo que colapsó fue el colector cloacal de hormigón comprimido de 400 milímetros de diámetro ubicado en calle Paraguay, entre la avenida Las Tipas y el Corredor del Oeste, en Godoy Cruz. AYSAM realiza una obra de emergencia para su renovación: está instalando un colector de PVC del mismo diámetro, con una longitud de 100 metros y a una profundidad de 3.5 metros.

Aysam colector cloacal en el Corredor del Oeste.jpeg Con esta renovación del colector cloacal se beneficiarán unos 39.000 usuarios que habitan en esa zona de Godoy Cruz. Foto: Gentileza Aysam

Los trabajos incluyen desvíos de efluentes cloacales para eliminar los desbordes en la vía pública, precisamente en la boca de registro, y es por esto que el fin de semana podía percibirse un olor nauseabundo en la zona.

También tuvo que romperse la calzada, así como el retiro y disposición final de escombros; sondeos de interferencias; excavación de zanjas; la instalación del nuevo colector; relleno, compactación y limpieza.

Dos semanas el Corredor del Oeste cortado en un tramo y caos vehicular

Las tareas se iban a llevar a cabo en un plazo de 15 días, trabajando de lunes a viernes de 8 a 18, y los sábados de 8 a 16. Sin embargo, sufrieron un poco de retraso, y no hay precisión exacta del día de finalización porque "se están haciendo sondeos, hay instalaciones de terceros y se necesita cruzarlos para terminar de instalar el colector; esas tareas a veces demoran un poco el avance", explicó Carlos Sifuente, gerente de operaciones Gran Mendoza de AYSAM.

Durante la ejecución de la obra, la avenida Las Tipas (Corredor del Oeste) está cerrada al tránsito en dirección sur. El personal de Tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz se encargó los primeros días del ordenamiento vehicular y de los desvíos para que los conductores tomen un atajo en calle Montes de Oca y de allí puedan retomar el Corredor del Oeste.

Aysam colector cloacal en el Corredor del Oeste1.jpg La avenida Las Tipas está cerrada hace dos semanas, el desvío se da en calle Montes de Oca para de allí retomar el Corredor del Oeste. Foto: Gentileza Aysam

El punto neurálgico de las obras se concentra justo sobre la esquina donde recientemente se inauguró una estación de servicios.

AYSAM explicó el olor en la zona de la obra del colector cloacal

El tránsito en esa zona es intenso, sobre todo en los horarios pico del mediodía o por la tarde, con lo cual se genera caos vehicular para tomar el atajo en dirección al Oeste, ya que antes del mismo -e inmediatamente después del primer semáforo-, el conductor se topa con un gran charco de agua debido a una pérdida importante en el lugar.

Sifuente remarcó que "no hubo personas afectadas directamente; el servicio de recolección de líquidos cloacales siguió funcionando debido a que se tuvo que realizar un by pass de efluentes cloacales para poder hacer la obra".

Aysam obras en el Corredor del Oeste.jpeg Este mapa indica la zona donde Aysam está realizando los trabajos. Foto: Gentileza Aysam

Y detalló que "el líquido que eventualmente desborda de la boca de registro se debe a que el colector trae material no biodegradable que no debería traer (como trapos, papel higiénico, basura) y que generan una baja de rendimiento en las bombas del by pass".