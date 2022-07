Se le incendió el auto al Cotón Reveco cuando volvía de entrenar

► TE PUEDE INTERESAR: Inseguridad en Mendoza: un ladrón fue linchado tras robarse una bicicleta

Cuando circulaba rumbo a su casa, antes de llegar, en calle Dorrego, cerca de la esquina con Tucumán, el pugilista, que el pasado 6 de mayo noqueó en San Rafael al santiagueño Héctor Gusmán, notó que salían llamas y humo de debajo del capot, por lo que detuvo su marcha, y notó que era imposible apagar el fuego.

Los vecinos llamaron a los bomberos y trataron de ayudar. También se debieron retirar algunos vehículos estacionados -entre ellos un camión de carga- para evitar que las llamas los alcanzaran.

"Recién lo había sacado del mecánico al auto. Se me quemó todo, venía manejando y me tuve que bajar de una. Pero no pasa nada...", contó con su habitual buen humor y amabilidad el deportista, pese a las circunstancias. Luego agregó: "Eran las 11 y cuarto, venía del gimnasio de entrenar".

"Traté de apagarlo con el matafuego, y me ayudaron algunos vecinos, pero no se pudo. Menos mal que llegaron rápido los bomberos y apagaron todo, aunque el auto ya no sirve para nada", dijo el pugilista que el próximo 5 de agosto hará una pelea exhibición con el otro ex campeón mundial mendocino, Jonathan Barros, en Las Heras.

"Gracias a Dios venía solo y tengo el seguro al día, así que espero que me paguen lo que corresponde", agregó esperanzado el Cotón Reveco.

coton-reveco-titulos.jpg El Cotón Reveco posando con sus títulos ganados.

Un campeón histórico

Juan Carlos Reveco es el único mendocino en ser tricampeón mundial de boxeo. Se consagró como campeón titular minimosca AMB el 22 de junio de 2007 al vencer por KO en el octavo round al tailandés Taned Jitkawee (alias Nethra Sasiprapa) en la inauguración del estadio Vicente Polimeni en Las Heras. Luego fue injustamente despojado de su corona en la segunda defensa realizada en Francia contra el local Brahim Asloum, donde perdió por puntos.

Tras la renuncia al título por parte de Asloum, el cetro quedó vacante, y el Cotón lo reconquistó como interino en México, donde derrotó a domicilio -en Cozumel- a Francisco La Chiquita Rosas, el 15 de agosto del 2009. Luego lo defendió en Junín, frente al colombiano Ronald Barrera, al que sacó por KO3 el 18 de diciembre de 2009. Después, por problemas internos el malargüino se separó de su entrenador Pablo Chacón y el manager Osvaldo Rivero, renunciando a este título.

Pero el 17 de julio de 2010, llegaría la tercera consagración de Juan Carlos Reveco, cuando sacó antes del límite (KO2) al venezolano Jean Piero Pérez, en el Polimeni. Lo expuso en ocho ocasiones, en verdaderas batallas, en Argentina y Japón, hasta que el 22 de abril del 2015, un fallo localista le hizo resignar su título de campeón, ante Kazuto Ioka.

