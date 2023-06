Se complicó la salud de Juanita, la niña mendocina de 4 años que fue operada en España

Juanita Ghiotti con jugadores de Huracán Las Heras (3).jpeg Juanita, con tan solo 4 años, un ejemplo de lucha y resiliencia Foto: Diario UNO

La operación no salió tal como la esperaban y en el video que se difundió en las redes, Rut explicó el por qué y también vaticinó qué es lo que puede suceder con su pequeña hija.

Qué sucedió con la operación de Juanita

Rut explicó que, desde el 15 de marzo pasado, fecha en la que fue operada en el Hospital HM Nens de Barcelona, la niña ha sido una gran guerrera y luchadora.

Aseguró que Juanita se recupera fácil, es ágil, fuerte y evoluciona bien anímicamente de todas las dificultades que ha afrontado. Sin embargo, los resultados de tanto esfuerzo, no fueron los óptimos.

"A Juanita nunca se le cerró la herida y, además, supura bastante líquido", contó Rut, en un video.

El punto es que el médico pidió que se le realizara un estudio para detectar la presencia de alguna infección que estuviera provocando esta falta de cicatrización y la supuración de la herida.

Si bien no hay indicios evidentes de infección, el médico nos explicó que la infección puede estar en el hueso y ser asintomática, pero seguir provocando problemas internamente

"Así es que por consejo médico hay que operarla y sacarle el implante que se le colocó", expresó sumamente nerviosa y entristecida la madre.

Las posibilidades, cada vez más complejas

Rut manifestó que si bien existe otra opción para seguir con este proceso, es muy larga e invasiva y requiere muchas más horas de quirófano, ya que no sería una sino dos cirugías más, con muchos meses de pausa entre una y la otra.

Esto es porque la oportunidad que tendría Juanita sería la de extirparle el dedo índice del pie para que cumpliera la función de radio en la mano. Pero en primer término se le debe quitar el acutal implante y que todo vuelva atrás, es decir, que termine de cicatrizar la mano para poder realizarle un nuevo implante, situación que, hasta el momento, no está para nada decidida.

Lo que Rut destacó fue que si bien hubo problemas en el hueso (dentro del que podría alojarse la infección), la mano izquierda de Juanita que estaba totalmente doblada hacia adentro, quedó derecha y eso es una gran ventaja.

Qué pasa si no la vuelven a operar

Juanita Ghiotti.jpg Juanita cumple 5 años el martes y dijo que quiere celebrar antes de volver a entrar al quirófano.

Rut diferenció las dos operaciones que se le podrían realizar a Juanita. Por un lado, la de extracción del implante se debe realizar sí o sí, y será el próximo jueves 15.

Sin embargo, la cirugía de extracción del hueso del dedo índice del pie para que cumpla la función de radio, no está aún decidida.

Como papás tenemos que decidir qué haremos. si bien nos genera frustración, porque la primera operación no salió como esperábamos, no nos sentimos culpables por haber hecho todo lo que podíamos para darle mejor calidad de vida a nuestra hija

Es decir que si no la vuelven a operar, quedará con sus manos más derechas, pero la malformación no se corregiría, al menos no por el momento.

Sin embargo, la historia de Juanita y su familia no está determinada por la falta del implante que se puso y que no fucionó, sino por la tenacidad, la lucha, el espíritu de superación de la niña, que ya decidió que antes de ir a la sala de operaciones nuevamente, va a festejar su cumpleaños -el martes 17 de junio- y sus planes ahora se concentran en el festejo de su cumpleaños de 5 años. "Me dijo que primero quería festejar y después ir al quirófano" contó la madre.