Se agotaron los turnos en ANSES para la moratoria jubilatoria pero hay alternativas

No fueron pocos los que acudieron a un abogado previsional incluso durante la feria apurados en busca de ayuda para sacar turno en ANSESy acelerar el trámite de la moratoria. Todos, ellos y los que lo hicieron por su cuenta, empezaron a encontrarse con una mala noticia: no había turno para antes de abril o mayo.

Sabiendo que el plan de pago se vencía en marzo y que el gobierno de Javier Milei no lo prorrogaría, algunos entraron en desesperación y fue por eso que Diario UNO consultó en Nación: ¿si saco turno antes del 23 de marzo, aunque la fecha que me den sea para después, igual podré hacer el trámite? Qué tema. No hay precisiones sobre ello. “Lo estamos viendo”, dijeron. ¿Consejo, entonces? Si te interesa la moratoria previsional actual, sacá turno igual, por si acaso.