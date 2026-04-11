Scout, alegre y tranquila: quién era Maitena, la adolescente hallada muerta en Merlo

Scouts y arte

La investigación judicial intenta reconstruir las últimas horas de la joven para comprender lo sucedido. Maitena integraba el grupo de scouts en la iglesia Sagrado Corazón de Merlo y dedicaba su tiempo libre al canto y al dibujo. Sus instructoras particulares la definieron como una alumna aplicada y muy apegada a su grupo familiar.

Maitena adolescente Las Heras La muerte de Maitena está siendo investigada.

Quienes frecuentaban su círculo cercano mencionaron que la adolescente nunca circulaba sin compañía por la calle. Su madre solía escoltarla a todas partes, ya fuera a sus clases o a las convenciones de cosplay que tanto disfrutaba. “Ella no viajaba sola, iba a todos lados con su mamá. Era muy obediente y buena”, señalaron.

Días antes del triste hallazgo, la menor se dedicó a la venta de huevos de Pascua en su barrio. Para sus conocidos, este hecho demostraba que tenía planes a corto plazo y entusiasmo por sus proyectos inmediatos. “Nunca nos comentó nada raro. Y la semana pasada hasta había estado vendiendo huevos de Pascua, es decir, estaba pensando en un futuro”, indicaron.

Búsqueda de certezas

La Justicia trabaja sobre diversas hipótesis para determinar si existió participación de otras personas en el hecho. La investigación recolecta testimonios del entorno educativo y social para esclarecer las causas del fallecimiento en Merlo. Los peritos analizan los dispositivos electrónicos en busca de mensajes que otorguen claridad al caso.

Por ahora, el dolor persiste en cada espacio que la joven habitaba, desde su escuela hasta su grupo parroquial. Las autoridades mantienen reserva sobre los avances de la causa mientras la familia recibe contención. La comunidad educativa rindió homenajes para recordar a la alumna que siempre destacó por su alegría y buena conducta.