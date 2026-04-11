La noticia sobre la muerte de Maitena Garófalo generó una profunda tristeza en la localidad de Merlo. La joven cursaba el tercer año en la Escuela de Educación Secundaria N°16 y sus allegados la recordaban como una persona sumamente activa. Según el testimonio de sus profesores, la adolescente mantenía un excelente desempeño escolar y participaba de forma constante en cada clase.
Scout, alegre y tranquila: quién era Maitena, la adolescente hallada muerta en Merlo
La comunidad de Merlo busca respuestas tras el fallecimiento de una adolescente de 14 años, mientras la investigación analiza su entorno
En el ámbito educativo no existieron alertas sobre su estado anímico previo al trágico final. Los docentes explicaron que la nena siempre se mostraba alegre y preguntona ante cualquier consigna. No observaron signos de tristeza o cansancio durante las jornadas escolares habituales.
“Era una nena recontra activa, no tuve ningún problema. Una nena alegre, preguntona, no había ningún indicio”, relató uno de los docentes. Ella compartía los recreos con sus amistades y realizaba las tareas con total normalidad, sin dar indicios de algún conflicto interno que terminara en este desenlace de muerte.
Scouts y arte
La investigación judicial intenta reconstruir las últimas horas de la joven para comprender lo sucedido. Maitena integraba el grupo de scouts en la iglesia Sagrado Corazón de Merlo y dedicaba su tiempo libre al canto y al dibujo. Sus instructoras particulares la definieron como una alumna aplicada y muy apegada a su grupo familiar.
Quienes frecuentaban su círculo cercano mencionaron que la adolescente nunca circulaba sin compañía por la calle. Su madre solía escoltarla a todas partes, ya fuera a sus clases o a las convenciones de cosplay que tanto disfrutaba. “Ella no viajaba sola, iba a todos lados con su mamá. Era muy obediente y buena”, señalaron.
Días antes del triste hallazgo, la menor se dedicó a la venta de huevos de Pascua en su barrio. Para sus conocidos, este hecho demostraba que tenía planes a corto plazo y entusiasmo por sus proyectos inmediatos. “Nunca nos comentó nada raro. Y la semana pasada hasta había estado vendiendo huevos de Pascua, es decir, estaba pensando en un futuro”, indicaron.
Búsqueda de certezas
La Justicia trabaja sobre diversas hipótesis para determinar si existió participación de otras personas en el hecho. La investigación recolecta testimonios del entorno educativo y social para esclarecer las causas del fallecimiento en Merlo. Los peritos analizan los dispositivos electrónicos en busca de mensajes que otorguen claridad al caso.
Por ahora, el dolor persiste en cada espacio que la joven habitaba, desde su escuela hasta su grupo parroquial. Las autoridades mantienen reserva sobre los avances de la causa mientras la familia recibe contención. La comunidad educativa rindió homenajes para recordar a la alumna que siempre destacó por su alegría y buena conducta.