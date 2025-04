Samsung detiene la actualización de One UI 7 y Android 15 por un grosero error en teléfonos tope de gama

one ui 7.jpeg One UI 7. Foto: Territorio Samsung

Según informa el sitio especializado ‘Territorio Samsung’, un grosero error denunciado en un Galaxy S24 llevó a la compañía a detener de manera forzada el despliegue de la actualización, sin informar cuándo se reanudaría el procedimiento. Esta falla está relacionada con el proceso de desbloqueo de pantalla. En concreto, quienes instalaban One UI 7 y Android 15, luego no podían desbloquear su teléfono.

Al respecto, el reconocido filtrador de Samsung ‘Ice Universe’ utilizó su cuenta de X para dar más información sobre lo sucedido: "El motivo del retraso en el lanzamiento del Galaxy S24 es que los usuarios de la versión oficial de One UI7 de la serie coreana S24 descubrieron que ‘en algunos casos no se podían desbloquear con normalidad’. Samsung revisó urgentemente la retirada de firmware en otros países. ¿Alguna vez te has encontrado con un error que ocasionalmente impide que tu teléfono Galaxy se pueda desbloquear?"

Samsung one ui 7.png Estos teléfonos, tras actualizar, no pueden desbloquearse.

Por su parte, desde Samsung no informaron nada al respecto de este problema ni de la suspensión de las actualizaciones, como así tampoco brindaron solución a los teléfonos que ya habían instalado el software. Como es de esperarse, el calendario de despliegue sufrirá retrasos y probablemente la empresa lance un parche que repare el error en dispositivos afectados.