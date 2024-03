Salud salió a aclarar que en los departamentos con brote de dengue no se requiere el testeo

Tuit de Copparoni contra Omar de Marchi por el dengue.png

El tuit del ex diputado nacional apuntaba a que en "Mendoza, el dengue está fuera de control. El Ministerio no tiene reactivos para diagnóstico desde hace 10 días. Las guardias saturadas y no hay camas en el sector público ni en el privado. Todo muy triste y vergonzoso, y en el medio, muertes evitables. Cornejo es el responsable".

Frente a esta denuncia de De Marchi, la funcionaria admitió que aumentó en el 25% la demanda en las guardias por el brote de dengue, pero llevó tranquilidad y aseguró que se está asistiendo a todos los pacientes que llegan al sistema de salud.

Además, también coincide en este momento del año que hay cuadros virales, según justificó la funcionaria.

"Quiero pedirles colaboración a todos los mendocinos para la prevención del dengue y que estén atentos a todos los consejos como limpieza, descacharreo, denuncia de reservorios de larvas al municipio para combatir al mosquito", llamó a la población la funcionaria y volvió a disparar contra el líder de la Unión Mendocina.

"No hay que dejar pasar la irresponsabilidad de De Marchi. Tratamos con improvisados", arremetió.

