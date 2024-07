Salud: cardiólogos amenazaron con no colocar stents ni realizar angioplastías a modo de protesta.

Los médicos reclaman una respuesta por parte de las prepagas, las obras sociales nacionales y provinciales, pidiendo que el Gobierno nacional intervenga urgentemente para solucionar este conflicto.

"Se podrían apagar los monitores en caso de no llegar a un acuerdo y por 2 días no se colocarían stents ni se practicarían angioplastias en Argentina con el riesgo inmenso que significarán para los pacientes cardiacos", informaron desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) y, además, los médicos resolvieron que en los mencionados días solo se atenderán las emergencias con riesgo de vida para no desproteger a la población.