Saloneros dicen que Sadaic los intimó a pagar deudas millonarias pese al decreto que los exime

"A raíz de esta falta de claridad en el decreto están llegando las intimaciones de Sadaic a los dueños de los salones en conceptos de deudas que van de los $400 mil a varios millones de pesos. Desde la asociación las estamos rechazando, basándonos en el decreto, pero además hemos solicitado una reunión con el ministro Federico Sturzenegger para que se aclare la letra de la disposición", indicó Sequeiros.

La problemática afecta tanto a los dueños de los grandes salones, como a los pequeños, pero enfatizó que es más difícil de afrontar para quienes tienen instalaciones de menor capacidad, "que son los que no terminan teniendo ganancias al pagar Sadaic y además a la sociedad de gestión colectiva que representa a los artistas intérpretes y a los productores fonográficos (Aadicapif).

Cenas de egresados.jpeg Los dueños de los salones de fiesta barajan alternativas frente a las intimaciones por cartas documento de Sadaic por los derechos de la música, que no se pagan desde la puesta en vigencia de un decreto de Javier Milei.

El decreto 765 que exime a los saloneros de pagar Sadaic

Este decreto con fuerza de ley publicado a fines de agosto estableció que cualquier evento en salones de fiesta, hoteles, bares y restaurante que se desarrolle “en un ámbito privado, sea este de ocupación permanente o temporal no deberá abonar tasas por derechos de autor ni por la reproducción de música en las habitaciones".

Estos cambios en la ley que regula la propiedad intelectual y el cobro de los cánones establecidos por el uso de música en el ámbito privado, especialmente al pasar música en fiestas. Además, incorporó normativa relacionada a los medios digitales e Internet.

El decreto redefine la "ejecución pública" como aquella que se lleva a cabo en un espacio de acceso público y dirigido a una pluralidad de personas, independientemente de los fines de esa ejecución.

Hasta ahora, en las fiestas privadas con comidas con o sin show (fiestas empresariales, comerciales, institucionales y similares) se exigía el pago del 8% sobre los ingresos totales por venta de tarjetas o menús, o a opción del usuario, el 40% del 20% de los ingresos brutos totales por cada evento.

Cualquier evento en salones de fiesta, hoteles, bares y restaurante que se desarrolle “en un ámbito privado, sea este de ocupación permanente o temporal” no deberá abonarle ningún porcentaje por el uso de la música", reza el decreto.

Incertidumbre entre dueños de los salones de fiestas por impuesto a los derechos de autor

Los dueños de los salones de fiesta de todo el país tienen la incertidumbre de qué ocurrirá finalmente con las intimaciones por las deudas millonarias, que no pueden trasladar a quienes contratan los salones porque no lo quieren pagar.

"Hemos tratado de pedir que quienes contratan los salones suscriban una carta en donde de darse un mayor problema judicial por pasar la música se comprometen a hacerse cargo del pago de Sadaic y de AADI CAPIF, pero hay que ver cómo sigue este conflicto", detalló la modalidad, que no sólo está complicando a los los empresarios de los salones, sino a cualquier persona que además de los costos de alquilar (ronda entre los $300 mil y $800 mil) dependiendo el tamaño del lugar, tendrían que agregar el costo de Sadaic y el otro impuesto que entre los dos ascienden a unos 800.000 pesos.

Los grises en la normativa y la presión de Sadaic llevaron al rubro a buscar otros resortes, como una reunión con el ministro de Defensa, Luis Petri, aunque todavía no lograron el acercamiento.

salones-fiesta-y-boliches-fueron-habilitados-mendoza-eventos-250-personas.jpg Además de pagar Sadaic, los salones de fiesta pagan AADI CAPIF, otro impuesto para las asociaciones de artistas intérpretes y a los productores fonográficos.

Qué dice Sadaic sobre quién debe pagar por la música

El director de Sadaic, Guillermo Campos, manifestó -en recientes declaraciones a la prensa- la postura de la entidad sobre el pago de los derechos de autor por la música utilizada en los salones de fiestas.

“Acá hay un negocio detrás de cada fiesta privada. El que tiene que pagar es el dueño del salón. Obviamente para él es la obligación porque él es el que hace el negocio, él es el que cobra la fiesta y el que cobra la música porque en definitiva él es el que pone la estructura”, soltó el referente del organismo.

Y agregó: “Las instrucciones que tienen nuestros agentes cobradores es ir al salón de fiestas y decir que tienen que pagar lo que corresponde por la fiesta. Si no les pagan, ellos dejan la factura y se retiran”.

Al referirse a versiones sobre intimidaciones para que se haga efectivo el pago, Campos respondió: “Los cobradores no están en condiciones de apretar a nadie. Tampoco pueden suspender fiestas porque no están facultados para hacerlo. Sadaic no puede suspender fiestas”, remarcó

“Sadaic va a exigir su derecho de forma judicial” en el caso de que no se concrete el pago, dijo.