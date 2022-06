Sacaron los leones de la Alameda para restaurarlos y hubo revuelo porque nadie sabía los motivos

Fue la nieta quien advirtió a Diario UNO acerca del faltante de las obras.

Lo cierto es que los dos leones patinados en bronce que encabezan el tradicional paseo mendocino, fueron quitados de sus pilastras por el Municipio de Capital para restaurarlos.

Diario UNO consultó con la comuna, desde donde dieron la respuesta oficial al respecto.

Qué pasó con los leones de la Alameda

Quizás por lo que sucedió con el Cóndor del Acceso, la nieta de Cardona se preocupó cuando fue informada sobre la desaparición de Los Leones.

leones de la alameda placa.jpg Esta placa conmemorativa de la obra de los leones también fue retirada. Foto: gentileza familia Cardona

Desde la comuna que conduce Ulpiano Suarez, explicaron que las esculturas de Los Leones fueron retiradas para restaurarlas, solo que no fue comunicado oficialmente. Por eso muchos de los vecinos se alertaron al no verlos en sus pilastras. No dieron detalles sobre cómo se realizará la obra y cuánto tiempo demorarán en realizarla.

Lo que sí explicaron es que los leones se encuentran al resguardo, en el laboratorio de restauro que Capital posee en el Museo Municipal de Arte Moderno -MMAMM- y que allí se realizará el trabajo

Sin embargo, y como el motivo del retiro de los leones no fue comunicado oficialmente, la nieta del escultor, Rosana Cardona, llegó hasta el lugar en donde se ubicaban las obras, preocupada por su destino.

De hecho, ella y su familia ya han pedido al Gobierno de Mendoza que se ponga en valor toda la obra de Cardona, puesto que el Cóndor del Acceso y los leones no son las únicas esculturas que este artista plástico realizó para la provincia.

De todas maneras, ya fue informada de que no han sido sustraídos, sino retirados -tanto los leones como la placa conmemorativa de la obra- para su reacondicionamiento se quedó más tranquila.

La historia de los Leones de la Alameda

La nieta del escultor contó que los leones datan del comienzo de la década del '20 y fueron realizados por Juan Cardona para ornamentar el puente sobre el canal Cacique Guaymallén, que une ese departamento con la Ciudad, en el ingreso por calle Garibaldi.

Los Leones de la Alameda foto antigua.png

Su realización fue encomendada al artista puesto que en ese momento, él era dibujante de ríos para el Departamento General de Irrigación.

"Mi abuelo pensó en esas figuras porque son representativas de la fuerza y del empuje del agua, ese es el sentido de los leones", explicó Rosana Cardona.

Cuando el puente se remodeló, dos de los leones quedaron para Guaymallén -hoy se encuentran en la entrada del edificio municipal- y los otros dos, para Capital.

Leones de la alameda foto actual.jpg Los leones de la Alameda cuando fueron restaurados por última vez, en 2013. Foto: internet

Pasó mucho tiempo para que Capital decidiera volver a exhibirlos. Estuvieron guardados en uno de los galpones del municipio y cuando se hizo la primera remodelación de la Alameda -en la década del '90- se decidió colocar a los leones en el comienzo del paseo.

En el 2013 volvieron a ponerse en valor, pero las obras de arte que se encuentran a la intemperie, sufren muchas veces, los embates del clima y la intervención de los paseantes. Por lo que era hora de acondicionarlos nuevamente.