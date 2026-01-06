Rusia obligó a los pilotos de Ucrania a reescribir sus tácticas aéreas: esto es lo que hicieron

Debido a esta desventaja posicional en altura, los pilotos ucranianos se ven forzados habitualmente a volar bajo para minimizar el riesgo de ser alcanzados por los sistemas de misiles tierra-aire. Casi todas las misiones que se realizan cerca del frente implican lanzamientos de proyectiles aire-aire por parte de las fuerzas rusas, lo que exige una vigilancia constante y la ejecución de maniobras evasivas precisas en cada salida.

Estrategias de señuelo y precisión

Los pilotos ucranianos se tienen que adaptar a las tácticas rusas.

Una de las tácticas más arriesgadas adoptadas involucra el uso de los aviones F-16 como cebo. En ciertas misiones de cobertura aérea, los aviadores se exponen deliberadamente para provocar que los cazas rusos disparen sus municiones desde distintas direcciones. Esta maniobra calculada permite que otras aeronaves de ataque, equipadas con bombas guiadas de precisión, golpeen sus objetivos y regresen a la base tras el agotamiento de la amenaza inmediata enemiga.

La efectividad de estas adaptaciones forzosas se refleja en las cifras proporcionadas por la Fuerza Aérea. Hasta noviembre de 2025, los F-16 habían logrado interceptar más de 1.300 amenazas aéreas, entre misiles y drones. Destaca el caso de un combate donde una sola unidad derribó seis misiles de crucero rusos en una única misión, dos de ellos utilizando únicamente el cañón de a bordo, demostrando la pericia de los pilotos en situaciones límite.