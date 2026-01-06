Rusia obligó a los pilotos de Ucrania a reescribir sus tácticas aéreas: esto es lo que hicieron

La formación de combate recibida en el extranjero no terminó de ajustarse a la cruda realidad del conflicto actual. Un aviador de la Fuerza Aérea de Ucrania explicó recientemente que las doctrinas enseñadas por los aliados occidentales se basaban en enfrentamientos pasados de sus socios. Esos escenarios históricos no tuvieron en cuenta la intensidad, la saturación tecnológica y las condiciones extremas que definen la guerra moderna que se libra hoy en el este de Europa.
El regreso a casa supuso un choque operativo inmediato. Las estrategias aprendidas no eran del todo aptas para las hostilidades contra Rusia, lo que obligó a los escuadrones a desarrollar métodos propios y urgentes cerca de la línea de contacto. Aunque la mayoría de las primeras tripulaciones de los F-16 contaban con una amplia experiencia previa, fue necesario replantear casi por completo el modo de emplear estas aeronaves para garantizar su supervivencia y eficacia.
El desafío de los cielos en Ucrania
Esta reconfiguración táctica incluyó el desarrollo de nuevas formas de interceptar misiles de crucero y drones de ataque. La zona de combate presenta una densidad extrema de sistemas de defensa antiaérea y aviones enemigos. Las mayores amenazas provienen de cazas rusos de alto rendimiento como el Su-35, el Su-57 y el MiG-31, los cuales tienen la capacidad de patrullar a gran altitud mientras esperan el momento oportuno para atacar a las fuerzas defensoras.
Debido a esta desventaja posicional en altura, los pilotos ucranianos se ven forzados habitualmente a volar bajo para minimizar el riesgo de ser alcanzados por los sistemas de misiles tierra-aire. Casi todas las misiones que se realizan cerca del frente implican lanzamientos de proyectiles aire-aire por parte de las fuerzas rusas, lo que exige una vigilancia constante y la ejecución de maniobras evasivas precisas en cada salida.
Estrategias de señuelo y precisión
Una de las tácticas más arriesgadas adoptadas involucra el uso de los aviones F-16 como cebo. En ciertas misiones de cobertura aérea, los aviadores se exponen deliberadamente para provocar que los cazas rusos disparen sus municiones desde distintas direcciones. Esta maniobra calculada permite que otras aeronaves de ataque, equipadas con bombas guiadas de precisión, golpeen sus objetivos y regresen a la base tras el agotamiento de la amenaza inmediata enemiga.
La efectividad de estas adaptaciones forzosas se refleja en las cifras proporcionadas por la Fuerza Aérea. Hasta noviembre de 2025, los F-16 habían logrado interceptar más de 1.300 amenazas aéreas, entre misiles y drones. Destaca el caso de un combate donde una sola unidad derribó seis misiles de crucero rusos en una única misión, dos de ellos utilizando únicamente el cañón de a bordo, demostrando la pericia de los pilotos en situaciones límite.