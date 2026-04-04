Roger Zaldivar alertó por la miopía temprana en niños por el uso de pantallas

El especialista remarcó que los ojos de los niños aún están en desarrollo, por lo que la exposición prolongada a pantallas -especialmente a corta distancia- puede alterar ese proceso natural. En ese sentido, advirtió que cuanto antes aparece la miopía, más puede progresar con el paso del tiempo.

También subrayó que el grado de miopía es clave: mientras menor sea, menores serán las complicaciones a futuro. Por eso, insistió en la importancia de detectar el problema de manera temprana y limitar la exposición a una pantalla.

ojos color cafe La exposición a las pantallas puede afectar la salud de los ojos. Imagen ilustrativa.

Adultos con ojo seco y hábitos que dañan

Zaldivar también hizo foco en los efectos que el uso intensivo de pantallas tiene en adultos. Uno de los más frecuentes es el ojo seco, que se produce porque al mirar mucho tiempo a una pantalla se parpadea menos.

Esa menor frecuencia de parpadeo impide que las lágrimas se distribuyan de forma pareja en la superficie del ojo; por este motivo se produce irritación, enrojecimiento y molestias constantes.

Sobre el uso de lágrimas artificiales, explicó que pueden ser útiles ocasionalmente, pero advirtió sobre aquellas que se usan para “blanquear” el ojo: contienen vasoconstrictores que, a largo plazo, pueden empeorar el problema.

Lentes o anteojos Anteojos de descanso y lágrimas artificiales, ¿sirven?

Cómo cuidar la vista frente a las pantallas

Como medida preventiva, el oftalmólogo recomendó aplicar la regla “20-20-20”: cada 20 minutos de uso de pantalla, descansar la vista durante 20 segundos mirando a unos 20 metros de distancia.

También sugirió incorporar pausas activas y, en algunos casos, el uso de anteojos -incluso de descanso- para generar un “microclima” que proteja la superficie ocular.

Por último, recordó que la exposición al sol también puede ser perjudicial, por lo que el uso de lentes adecuados no solo es una cuestión de comodidad, sino también de cuidado a largo plazo.