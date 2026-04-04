Roger Zaldivar alertó por la miopía temprana en niños por el uso de pantallas

El uso de pantallas desde edades cada vez más tempranas empieza a mostrar consecuencias concretas en la salud visual de los niños. La miopía, que antes se detectaba en etapas más avanzadas, ahora aparece incluso en niños de 6 años.
El oftalmólogo mendocino Roger Zaldivar advirtió que esta problemática está relacionada directamente con el uso del celular desde la primera infancia, en un contexto en el que los ojos todavía están en formación.
Miopía cada vez más precoz
Durante una entrevista en Radio Nihuil, Zaldivar explicó que hay una relación entre el inicio temprano en el uso de pantallas y la aparición de problemas visuales. “Un niño que tiene miopía a los 6 años usa el celular por lo menos desde los 2”, señaló.
El especialista remarcó que los ojos de los niños aún están en desarrollo, por lo que la exposición prolongada a pantallas -especialmente a corta distancia- puede alterar ese proceso natural. En ese sentido, advirtió que cuanto antes aparece la miopía, más puede progresar con el paso del tiempo.
También subrayó que el grado de miopía es clave: mientras menor sea, menores serán las complicaciones a futuro. Por eso, insistió en la importancia de detectar el problema de manera temprana y limitar la exposición a una pantalla.
Adultos con ojo seco y hábitos que dañan
Zaldivar también hizo foco en los efectos que el uso intensivo de pantallas tiene en adultos. Uno de los más frecuentes es el ojo seco, que se produce porque al mirar mucho tiempo a una pantalla se parpadea menos.
Esa menor frecuencia de parpadeo impide que las lágrimas se distribuyan de forma pareja en la superficie del ojo; por este motivo se produce irritación, enrojecimiento y molestias constantes.
Sobre el uso de lágrimas artificiales, explicó que pueden ser útiles ocasionalmente, pero advirtió sobre aquellas que se usan para “blanquear” el ojo: contienen vasoconstrictores que, a largo plazo, pueden empeorar el problema.
Cómo cuidar la vista frente a las pantallas
Como medida preventiva, el oftalmólogo recomendó aplicar la regla “20-20-20”: cada 20 minutos de uso de pantalla, descansar la vista durante 20 segundos mirando a unos 20 metros de distancia.
También sugirió incorporar pausas activas y, en algunos casos, el uso de anteojos -incluso de descanso- para generar un “microclima” que proteja la superficie ocular.
Por último, recordó que la exposición al sol también puede ser perjudicial, por lo que el uso de lentes adecuados no solo es una cuestión de comodidad, sino también de cuidado a largo plazo.