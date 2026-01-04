Rociar con vinagre la mesada de la cocina: ¿qué significa y cómo hay que hacerlo?

limpiar mesada El vinagre es un producto ácido y poderoso que se puede usar para muchas cosas en la cocina, el baño y el hogar.

5 errores comunes al limpiar con vinagre

Si bien el vinagre es un ingrediente de limpieza natural y super seguro, no significa que lo podemos usar en cualquier superficie o mezclarlo con cualquier ingrediente.

vinagre Como toda sustancia, el vinagre tiene su composición y reacción frente a otros productos, así como su acidez puede percudir algunos materiales.

El primero y más común error, es no distinguir o diferenciar los tipos de vinagres. Cuando se trata de consumir alimentos o cocinar, solo se puede usar el vinagre apto para consumo, que suele ser el de frutas fermentadas clásico que tenemos en la cocina. Cuando buscamos realizar una desinfección profunda, podemos usar vinagre de limpieza, pero ojo, es mucho más ácido, fuerte y no se puede consumir. El segundo error común es pensar que el vinagre hace magia. El vinagre desinfecta, desengrasa y ablanda restos de sarro, pero no necesariamente elimina todo tipo de microorganismo. El vinagre mata ciertas bacterias y hongos, pero puede que a otras especies no les haga nada. Usar vinagre puro para limpiar puede ser un grave error. Este producto no deja de ser un ácido, y como todos los de su grupo, funcionan mejor con un medio o en una solución. Mezclar vinagre con agua para limpiar, reduce su intensidad y facilita la limpieza. No hay que limpiar con vinagre objetos electrónicos, computadoras, la parte digital de los electrodomésticos de la cocina, maderas sin revestimiento, mesas de granito o cualquier superficie que se pueda deteriorar. Finalmente, mezclar vinagre con cualquier producto de limpieza puede ser altamente peligroso. Nunca hay que mezclarlo con lavandina, cloro, agua oxigenada, amoniaco, lejía o cualquier sustancia que produzca gases peligrosos.

¿Por qué deberías rociar vinagre en la mesada de la cocina?

Si te preguntas qué significa este truco o procedimiento con vinagre, la respuesta es bastante sencilla. Cuando terminamos de lavar los platos o de cocinar, seguramente queda la mesada de la cocina sucia, con pegotes y contaminada por los alimentos, sobre todo si preparamos algo con carnes crudas.