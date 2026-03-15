Rociar jugo de cebolla en la parrilla: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El jugo de la cebolla es mucho más saludable que utilizar desengrasantes químicos industriales, cuyos residuos podrían contaminar el sabor de la comida.

jugo de cebolla, cabello El jugo de cebolla aporta un aroma ahumado y resalta la carne.

En concreto, realizar este truco casero en la parrilla de tu casa puede darte algunos de los beneficios que se muestran a continuación:

Efecto antiadherente: el jugo de la cebolla crea una ligera capa sobre el metal que evita que las fibras de la carne o el cuero del pollo se queden pegados, facilitando el "vuelta y vuelta".

el jugo de la cebolla crea una ligera capa sobre el metal que evita que las fibras de la carne o el cuero del pollo se queden pegados, facilitando el "vuelta y vuelta". Aromatización sutil: a diferencia de lo que se cree, no deja un sabor fuerte a cebolla, sino que aporta un aroma ahumado y dulce que realza las piezas de carne.

a diferencia de lo que se cree, no deja un sabor fuerte a cebolla, sino que aporta un aroma ahumado y dulce que realza las piezas de carne. Propiedades antibacterianas: la cebolla es conocida por sus facultades microbicidas. Al frotarla o rociar su jugo sobre la parrilla caliente, te aseguras de eliminar microorganismos que hayan podido proliferar a la intemperie.

Cómo realizar este truco casero

Para obtener los mejores resultados, existen dos métodos populares. El más tradicional consiste en pinchar media cebolla con un tenedor y frotarla enérgicamente mientras el hierro empieza a tomar temperatura.

Sin embargo, para una cobertura más uniforme, muchos optan por procesar el vegetal y rociar el jugo filtrado con un atomizador. Como puedes ver, la técnica de la cebolla es un paso sencillo, económico y ecológico que garantiza una cocción más limpia y profesional a la hora de hacer asado.