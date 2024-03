Rituales: identificá y eliminá las malas vibras a tu alrededor

Hay algo que produce mala vibra y puede estar provocando que no te sientas bien. Y es que tanto los objetos como las personas pueden estar emanando energía negativa y tú la estás recibiendo. Tu malestar puede ser el síntoma más claro.

Como identificar la mala onda y alejar las malas energías.jpg Cuando más lo necesitás, el celu no prende o te lo olvidaste. ¡Alerta de mala onda!

Cómo liberarse de la energía negativa

Hay muchas maneras de alejar la mala onda, el sitio Univisión ha publicado algunos trucos para protegernos de esas ondas malignas para nuestra salud física y emocional.

1-Protege tu aura. El aura es la energía electromagnética que irradia tu cuerpo, es tu coraza natural. No dejes que las malas ondas la atraviesen. Recuéstate y coloca un filtro amarillo o dorado sobre el plexo solar, ubicado a la altura de tu ombligo.

Proteger tu aura.jpg Tu aura es una coraza natural contra las malas ondas según muchas creencias.

2-Escribe el Salmo 91. Busca un papel cuadrado y escribe a mano -no lo imprimas- el Salmo 91: “El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. / Yo le digo al Señor: "Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío". / Solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, / pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!/ No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, /ni la peste que acecha en las sombras ni la plaga que destruye a mediodía. / Podrán caer mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. / No tendrás más que abrir los ojos, para ver a los impíos recibir su merecido. / Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, / ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar./ Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. / Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. / Aplastarás al león y a la víbora; ¡hollarás fieras y serpientes! / "Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; lo protegeré, porque reconoce mi nombre. / Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en momentos de angustia; lo libraré y lo llenaré de honores. / Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación".

Luego hay que pegar el papel arriba de la puerta de tu casa o tu dormitorio. Lee el Salmo cada vez que te sientas mal. Sentirás que Dios te envía a tu ángel de la guarda.

3-Recurre a gemas protectoras. Los cristales tienen diferentes aplicaciones. La amatista y el citrino crean un escudo protector contra la malicia, la envidia y toda mala intención que puedan transmitir las personas y los objetos relacionados con ellas.

Protegerte de las malas ondas con planta de bambú.jpg Las plantas sirven para ahuyentar las malas energías.

4-Plantas para hacer fluir la energía. La filosofía del Feng Shui recomienda plantas y flores en casa para transformar la energía negativa en ondas positivas. Si colocas una maceta o jarrón con bambú, una orquídea o crisantemos en la sala de estar, absorberán la mala vibra de las visitas y de los habitantes del hogar, incluida la tuya.

5-Bendiciones. Todo lo que se da es lo que vuelve. Si presientes mala vibra en alguna persona, no la maldigas ni la maltrates. Envíale bendiciones y vas a notar cómo cambia su actitud y su energía. También puede ser que, sin que la eches, se aleje de tu vida. Desea siempre el bien de los demás y eso recibirás.