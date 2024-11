Ritual del laurel para atraer abundancia: ¿en qué parte del cuerpo hay que llevar unas hojitas?

Hoy en día el laurel mantiene su status de planta imantada que atrae el dinero, la riqueza y la prosperidad a quien la posee. Esta especia o planta también es usada para hacer poderosos rituales de limpieza energética.

¿Dónde llevar hojas de laurel para atraer la riqueza?

El laurel no es nada difícil de conseguir. Además se puede usar fresco o seco, pero siempre es recomendable llevar con uno las hojas enteras como escudo protector y purificador de las energías.

Hay dos lugares en los que muchos recomiendan llevar unas hojitas de laurel para atraer el dinero, la victoria y la prosperidad.

Uno de esos lugares del cuerpo en los que se puede llevar laurel son los pies. De acuerdo con algunas creencias, se recomienda llevar hojas de laurel dentro de los zapatos o medias para que tengan claridad en los pasos que llevarán al ser humano por el camino de la victoria.

En la cultura griega como en la romana, consideraban que el laurel, más exactamente la corona de laureles, le daba a quien la portaba el don de la sabiduría y la clarividencia para saber a dónde guiar al pueblo a un mejor porvenir.

Otro de los lugares -ya no del cuerpo- son la billetera o bolso: no importa el género y modelo que uses, lleva en tu billetera, cartera o bolso hojas de laurel ayudarán a limpiar las malas energías que bloquean el ingreso y flujo de dinero a tu vida.

Las hojas de laurel pueden ser secas o frescas, pero hay que procurar siempre cambiarlas -al menos una vez por semana- para que la energía de su aroma fresco atraiga el poder de dinero y la abundancia se manifieste en tu vida con dinero.

Tanto en la billetera como en los zapatos, el consejo es llevar tres hojas laurel de forma tal que no se vean.