hermanos (1) (1).jpg Respira hondo al saber qué significa ser el hijo del medio, según la psicología.

Qué significa ser el hijo del medio, según la psicología

Para diversos investigadores, el hijo del medio reciben el "peor" trato, debido a que no tienen la atención que sí se le otorga al hermano mayor y al menor. Eso daría lugar al síndrome del hijo del medio, según explica la psicóloga Marisol Barreiro.

Según la especialista, durante la infancia los chicos no perciben las diferencias en la crianza pero el problema aparece posteriormente, cuando son adolescentes. Sobre el hijo del medio expresa: "en terapia vemos que tiene muchos reclamos, tiende a ser el más rebelde, siempre se siente el no mirado, el que no recibió tanta atención".

Cuáles son las ventajas de ser el hijo del medio

hermanos (2) (1).jpg El hijo del medio es más independiente, tiene un mayor equilibrio emocional y es un mediador.