Remojar las cáscaras de palta en agua: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La palta es una de las frutas tropicales más consumidas por los grandes beneficios que ofrece, y muchas son las personas que cometen el grave error de tirar a la basura las cáscaras de la misma. En su lugar, lo que puedes hacer es remojarla en agua, para obtener gran cantidad de ventajas.
Se recomienda remojar las cáscaras de palta para nutrir plantas, aportando especialmente gran cantidad de nutrientes. También puede utilizarse en el mundo de la belleza.
Por qué se recomienda remojar las cáscaras de palta en agua
Se recomienda remojar las cáscaras de palta en agua para extraer sus nutrientes y compuestos beneficiosos para usarlas como infusión para el cabello (brillo y fuerza), abono líquido para plantas u obtenedor de tintes naturales.
Sucede que, al hervir las cáscaras en agua, se crea una infusión rica en antioxidantes y aceites que, al enjuagar el cabello después del champú, le aportan fuerza, brillo y ayudan a eliminar células muertas.
Como se dijo antes, este método es beneficioso para las plantas. Las cáscaras aportan calcio, magnesio y fósforo, vitales para el suelo y las raíces, mejorando la absorción de agua y nutrientes.
Además, las propiedades antifúngicas y antibacterianas de la cáscara de palta ayudan a repeler plagas e insectos sin químicos dañinos, especialmente cuando se mezclan con vinagre.
Mezcladas con bicarbonato, las cáscaras de palta actúan como abrasivo suave para limpiar superficies, utensilios y neutralizar olores fuertes, siendo una alternativa ecológica para la limpieza de tu casa.
Para infusiones, se hierve la cáscara unos 10 minutos y se deja reposar; en cambio, para uso en plantas como fertilizante, se pueden remojar trozos pequeños en agua durante 24 horas para un "té" que se diluye y se aplica a la tierra cada pocas semanas.
Los beneficios de la cáscara de palta en la salud
- Antioxidantes: combaten radicales libres y el envejecimiento celular.
- Antiinflamatorio: propiedades que ayudan a reducir inflamación.
- Salud intestinal: su fibra favorece la digestión.
- Potencial antimicrobiano: efectiva contra ciertas bacterias, con potencial para conservantes naturales.