Remojar las cáscaras de palta en agua: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Sucede que, al hervir las cáscaras en agua, se crea una infusión rica en antioxidantes y aceites que, al enjuagar el cabello después del champú, le aportan fuerza, brillo y ayudan a eliminar células muertas.

Como se dijo antes, este método es beneficioso para las plantas. Las cáscaras aportan calcio, magnesio y fósforo, vitales para el suelo y las raíces, mejorando la absorción de agua y nutrientes.

Además, las propiedades antifúngicas y antibacterianas de la cáscara de palta ayudan a repeler plagas e insectos sin químicos dañinos, especialmente cuando se mezclan con vinagre.

El agua de palta puede ser beneficioso para las plantas de tu jardín.

Mezcladas con bicarbonato, las cáscaras de palta actúan como abrasivo suave para limpiar superficies, utensilios y neutralizar olores fuertes, siendo una alternativa ecológica para la limpieza de tu casa.

Para infusiones, se hierve la cáscara unos 10 minutos y se deja reposar; en cambio, para uso en plantas como fertilizante, se pueden remojar trozos pequeños en agua durante 24 horas para un "té" que se diluye y se aplica a la tierra cada pocas semanas.

Los beneficios de la cáscara de palta en la salud