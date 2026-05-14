Kindle: Amazon anuncia todos los modelos que no podrán descargar más libros

Kindle libros Los modelos previos al 2013 ya no podrán descargar libros de la tienda de Kindle. Canva

Sin embargo es importante destacar que los usuarios no perderán sus bibliotecas actuales, ya que todos los contenidos que posean están vinculados a la cuenta de Amazon y seguirán siendo accesibles.

Entre los modelos afectados se encuentran: Kindle original, Kindle 2, Kindle DX, Kindle Keyboard, Kindle 4, Kindle 5, Kindle Touch y la primera generación del Kindle Paperwhite. En cuanto a las tabletas, también perderán acceso las primeras versiones del Kindle Fire y los Fire HD de 2012.

Kindle (2) Los modelos afectados por esta modificación son Kindle original, Kindle 2, Kindle DX, Kindle Keyboard, Kindle 4, Kindle 5, Kindle Touch y la primera generación del Kindle Paperwhite. Canva

Además, desde Amazon destacan que estos dispositivos de lectura tampoco podrán volver a registrarse si se restablecen de fábrica, lo que limita todavía más su funcionalidad.

Antes, solo bastaba con instalar una actualización, pero en este caso no hay solución posible que permita mantener el acceso. Según Amazon, esta medida afecta al 3% de usuarios totales de Kindle, y si bien parece un porcentaje bajo, se trata de millones de usuarios.

¿Qué beneficio o compensación reciben los usuarios de Kindle afectados?

A modo de compensación para todos los usuarios afectados, Amazon ofrece un 20% de descuento en la compra de un nuevo Kindle, además de crédito para libros electrónicos si el cambio se lleva a cabo antes del 20 de junio. Con esto, la empresa espera facilitar la transición a modelos más modernos sin que los usuarios pierdan sus colecciones digitales.