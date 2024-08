La titular de la colectividad chilena más grande de Mendoza defendió el cobro de la salud a extranjeros

Con una residencia de casi 40 años en la provincia, en donde se estableció con su familia escapando de la dictadura de Pinochet, Verónica realiza un trabajo muy importante para quienes ya están radicados, con el objetivo de mantener vivas las raíces y sus tradiciones, como también la regularización migratoria. Su colectividad es la más antigua en Mendoza con 10.000 miembros.

Al ser consultada sobre la política sanitaria de cobro a foráneos que bajo excusas llegan a las guardias de los nosocomios para conseguir medicamentos, hacerse radiografías y hasta lograr estudios que no son cubiertos por el programa de salud en su país, Tapia se expresó a favor y fustigó: "Si como chilenos no fuimos capaces de luchar por una salud pública, gratuita y de calidad en nuestro país, entonces lo tienen que pagar. Tuvieron la oportunidad de votar por reformas en el sistema sanitario y no lo hicieron".