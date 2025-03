La vida de este carpintero ha dado un giro inesperado gracias a sus 28 dedos. Muy lejos de verlo como una desventaja o una desgracia, Suthar asegura que le han traído suerte y reconocimiento. “Es por ellos que hoy soy famoso. No quiero perderlos ni dañarlos; son mi fortuna”, reflexionó. Convertido en una auténtica celebridad, este hombre demuestra que lo que algunos podrían considerar una rareza es, para él, un regalo que lo ha puesto en el centro de todas las miradas.

Embed - Most fingers and toes on a living person - Guinness World Records