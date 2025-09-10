La sal gruesa combate las malas hierbas al deshidratarlas y al alterar el equilibrio de nutrientes en el suelo, creando un ambiente tóxico que impide su supervivencia.
Además de la deshidratación, la sal gruesa actúa por presión osmótica en el jardín. Aumenta la concentración de iones en el suelo, impidiendo que las raíces de la planta absorban el agua que necesitan.
Lo que se explica es un método casero que muchos jardineros recomiendan y prefieren, ya que es rápido, económico, y no requiere experiencia previa.
La sal gruesa puede ser utilizada para eliminar las malezas del jardín
Como la sal gruesa no distingue entre malezas y plantas ornamentales, se recomienda aplicarla solo en las zonas donde realmente se quiere eliminar todo tipo de vegetación no deseada.
Cómo usar la sal gruesa para cumplir con este truco
- Aplica directamente sobre las malas hierbas: espolvorea la sal directamente sobre las hojas y el tallo de las malas hierbas, evitando que llegue a las plantas que deseas conservar.
- Crea una solución salina: puedes disolver sal en agua y rociar esta mezcla sobre las malas hierbas.
- Dirige la aplicación: es mejor usarla entre baldosas o en senderos, lugares donde quieres eliminar toda vegetación, ya que el exceso de sal puede dañar el suelo y el crecimiento de otras plantas.