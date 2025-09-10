La sal gruesa combate las malas hierbas al deshidratarlas y al alterar el equilibrio de nutrientes en el suelo, creando un ambiente tóxico que impide su supervivencia.

Además de la deshidratación, la sal gruesa actúa por presión osmótica en el jardín. Aumenta la concentración de iones en el suelo, impidiendo que las raíces de la planta absorban el agua que necesitan.

Lo que se explica es un método casero que muchos jardineros recomiendan y prefieren, ya que es rápido, económico, y no requiere experiencia previa.

sal gruesa, jardin La sal gruesa puede ser utilizada para eliminar las malezas del jardín

Como la sal gruesa no distingue entre malezas y plantas ornamentales, se recomienda aplicarla solo en las zonas donde realmente se quiere eliminar todo tipo de vegetación no deseada.

Cómo usar la sal gruesa para cumplir con este truco