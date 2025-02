Recicla tus sábanas viejas y conviértelas en esta espectacular idea

Un elemento que siempre necesita de un cambio son las sábanas. El uso cotidiano que se le da al vestir la cama, hace que estas se desgasten, destiñan o no demoren mucho en romperse, obligando siempre a comprar nuevas. Pero, si estás en ese momento de renovación, no tires aquellas que no vayas a usar y reutílizalas con este idea DIY para tu hogar.