Para mejorar tu costura: te explico cómo afilar una tijera con un DIY y un encendedor

Esta tijera está diseñada con hojas largas, más finas, afiladas; suelen pesar menos y tienen un mango angulado que permite cortar telas con precisión. Vienen de diferentes tamaños de acuerdo al DIY y la tela que deseas cortar.

Truco o DIY de costura: cómo afilar una tijera usando un encendedor

¿Por qué es importante afilar la tijera de costura? Cuando una tijera no tiene filo, no solo corta mal, también puede dejar marcas en las telas.

Una tijera afilada permite cortes precisos, limpios, sin esfuerzo y evita que el tejido se doble o deshilache. Protege las telas y evita un DIY con un acabado no profesional y desprolijo.

Por suerte, existe un pequeño truco o DIY de costura para mantener la tijera afilada e impecable usando un simple encendedor de cocina. Para realizar este truco debes tener doble cuidado para no quemarte ni lastimarte con la tijera.

Algunas personas realizan el DIY calentando un poco las hojas de la tijera previamente, usando el encendedor. Otras simplemente pasan el filo por la parte media de la rueda del encendedor, como se ve en el video del truco.

Abre bien la tijera y agárrala con mucho cuidado para evitar cortes. Pasa el fuego del encendedor por el filo, durante algunos segundos. Una vez que el metal se enfríe, pasa las hojas de la tijera por la rueda del encendedor.

Un DIY y algo más: otras opciones de truco para afilar la tijera

Puedes afilar una tijera de mil formas y con resultados igualmente efectivos. El truco más viejo y común es el de usar la parte de atrás de la taza para sacar filo.

tijeras de costura Utiliza el DIY o truco que te parezca más cómodo y seguro.

También se puede afilar la tijera usando un poco de papel aluminio. Solo tienes que realizar varios cortes en el papel hasta que se afile.

Algunas personas también usan sal gruesa para afilar la tijera. Colocan en un frasco bastante sal e introducen la tijera haciendo cortes. Este truco sirve, pero es más lento.