Para mejorar tu costura: te explico cómo afilar una tijera con un DIY y un encendedor

Dentro del costurero y los varios materiales de costura, la tijera es quizás el más importante y el que siempre tiene que estar en excelente estado. Normalmente, y si eres de los que realiza muchos proyectos DIY de costura, la tijera se empieza a gastar y pierde filo por el propio roce con las telas.
Hoy te voy a compartir un truco o DIY que mejorará tus próximas costuras y evitará que las telas se rompan. Sigue leyendo para descubrir cómo puedes afilar la tijera de tela usando un encendedor y en pocos minutos.
La tijera de costura es bastante diferente a la tijera de papel o la de cocina. Cada modelo está diseñado para su finalidad, por eso nunca se recomienda cortar tela con tijeras de librería.
Esta tijera está diseñada con hojas largas, más finas, afiladas; suelen pesar menos y tienen un mango angulado que permite cortar telas con precisión. Vienen de diferentes tamaños de acuerdo al DIY y la tela que deseas cortar.
Truco o DIY de costura: cómo afilar una tijera usando un encendedor
¿Por qué es importante afilar la tijera de costura? Cuando una tijera no tiene filo, no solo corta mal, también puede dejar marcas en las telas.
Una tijera afilada permite cortes precisos, limpios, sin esfuerzo y evita que el tejido se doble o deshilache. Protege las telas y evita un DIY con un acabado no profesional y desprolijo.
Por suerte, existe un pequeño truco o DIY de costura para mantener la tijera afilada e impecable usando un simple encendedor de cocina. Para realizar este truco debes tener doble cuidado para no quemarte ni lastimarte con la tijera.
Algunas personas realizan el DIY calentando un poco las hojas de la tijera previamente, usando el encendedor. Otras simplemente pasan el filo por la parte media de la rueda del encendedor, como se ve en el video del truco.
- Abre bien la tijera y agárrala con mucho cuidado para evitar cortes.
- Pasa el fuego del encendedor por el filo, durante algunos segundos.
- Una vez que el metal se enfríe, pasa las hojas de la tijera por la rueda del encendedor.
Un DIY y algo más: otras opciones de truco para afilar la tijera
Puedes afilar una tijera de mil formas y con resultados igualmente efectivos. El truco más viejo y común es el de usar la parte de atrás de la taza para sacar filo.
También se puede afilar la tijera usando un poco de papel aluminio. Solo tienes que realizar varios cortes en el papel hasta que se afile.
Algunas personas también usan sal gruesa para afilar la tijera. Colocan en un frasco bastante sal e introducen la tijera haciendo cortes. Este truco sirve, pero es más lento.