Cómo quitar las manchas negras del interior de las ollas en pocos pasos y sin frotar con virulana

Con el uso frecuente, ese interior inmaculado comienza a mostrar marcas que, con el tiempo, se transforman en una capa oscura persistente, generando la falsa impresión de que la olla está quemada o permanentemente arruinada. Por lo tanto, es menester saber cómo limpiar dicho utensilio sin dañarlo. Ante este panorama, muchos frotan con virulana y detergente, desconociendo que este acto quitará el esmalte.

Pocos lo saben: cómo quitar las manchas de interior de las ollas

Las manchas negras son el resultado de una combinación de grasas caramelizadas, residuos minerales del agua y micropartículas de alimentos que se adhieren debido a las largas cocciones y las altas temperaturas. Al repetirse este proceso, los sedimentos se acumulan en capas, creando una superficie y oscura que parece resistirse a la limpieza convencional.