DIY de costura: te enseño a confeccionar una funda de tela para decorar una maceta

Embed - ¡¡Cubre-macetas FÁCIL!!: Envolver maceta para regalar ¿Cómo envolver una planta con yute?

El primer paso de este DIY es preparar los materiales. Vas a necesitar una maceta de referencia para tomar las medidas, tijeras, tela, cinta de yute y un elastiquín. Abre la tela formando un cuadrado y dobla para armar un triángulo, como se ve en el tutorial. Redondea las esquinas de la tela usando las tijeras. Coloca la maceta en el centro de la tela, con la base hacia arriba, y ajusta la tela usando el elástico. Coloca la cinta de yute para tapar el elástico y decorar la maceta con un moño delicado. Así de fácil y con un DIY, todas las macetas de tu casa lucirán hermosas.

Un DIY y algo más: cómo elegir la maceta adecuada para tus plantas

Cada tipo de planta requiere cuidados y mantenimiento, dentro del cual hay que considerar el material y tamaño de la maceta.

Las macetas de plástico suelen ser las más económicas y prácticas. Este tipo de maceta evita la eliminación del agua, por eso es buena para plantas que necesitan mucha humedad.

El problema principal del plástico es que el sol daña poco a poco la maceta y encima puede calentar las raíces de las plantas.

Por otra parte, las macetas de barro son mucho más lindas, y al ser de un material poroso facilitan el filtrado del agua. El principal problema de la maceta de barro es que son más frágiles que las de plástico por estar fabricadas de materiales naturales.

macetas diferentes

Las macetas de cerámica y cemento son una gran opción para la mayoría de las plantas. Hay que proteger el material de la humedad y el agua y asegurar el filtrado.

Otro factor importante a tener en cuenta al momento de escoger una maceta para tus plantas es el tamaño y profundidad.

Para plantas con raíces cortas y pequeñas, una profundidad moderada sirve, pero en el caso de especies de árboles como la aralia, necesitas una maceta grande y un trasplante regular.

Lo último y quizás más importante es el filtrado de la maceta. Para plantas del hogar que reciben riego frecuente, es importante que la maceta tenga orificios en el inferior.