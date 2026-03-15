Con un DIY de costura: protege el control remoto del televisor gracias a un truco de hilos

Aunque no lo creas, la elección de la aguja es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta al momento de confeccionar ropa, accesorios y productos de casa. Lo mismo pasa con el hilo que usamos: no es lo mismo coser con un hilo de algodón que usar uno de poliéster o uno elástico.

Yo siempre recomiendo tener en el costurero de casa variedad de elementos para no tener que salir a comprar cada vez que quieres realizar algún truco o DIY.

agujas Por todo lo anterior, te dejo una sencilla guía para usar las agujas de costura y elegir el mejor hilo.

La aguja que elijas tiene que adaptarse a la tela y al hilo utilizado. Para coser telas no elásticas o de trama, como el algodón, el piqué o la batista, puedes usar una aguja de punta estándar.

Para algunas telas de materiales específicos se suelen usar agujas adaptadas o con una punta particular para no dañar los materiales. Este tipo de dudas puedes consultarlas en la mercería.

Para tejidos gruesos o DIY que se realizan con cuero, existen agujas especiales que perforan la tela sin dejar marcas ni dañar el material. Cuando se trata de telas elásticas, hay que usar agujas que permitan la tensión adecuada del tejido. Estas agujas se consiguen en todas partes.