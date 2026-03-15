Con un DIY de costura: protege el control remoto del televisor gracias a un truco de hilos

DIY paso a paso: cómo coser una funda para el control del televisor
Para evitar que el control remoto del televisor se llene de polvo, se ponga de color amarillo o se le borren los números, puedes realizar una funda o estuche de tela muy simple. Para este DIY vas a necesitar tela estampada, dos cintas al bies, tela plástica de mantel, hilo, aguja, tijeras y una regla.
- Para comenzar con este truco o DIY de costura en casa, toma las medidas del control remoto del televisor. Deja un margen de costura.
- Corta la pieza de tela que será la base de la funda y la tela de nylon que será la tela que recubre los botones del control del televisor.
- Une la pieza trasera con la delantera y realiza una costura recta.
- Coloca cinta albies por los bordes para que quede más prolijo.
- Cose los abrojos para que la funda se pueda cerrar. Así de sencillo y con un DIY de hilos en casa puedes mantener tus controles limpios y seguros.
Guía para elegir la aguja con la que vas a realizar tu DIY
Cuando nos insertamos en el universo de la costura en casa, siempre surgen algunas dudas y preguntas. Muchas veces no sabemos qué tela elegir para nuestro proyecto o DIY o no logramos dar en el clavo con la aguja correcta para coser.
Aunque no lo creas, la elección de la aguja es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta al momento de confeccionar ropa, accesorios y productos de casa. Lo mismo pasa con el hilo que usamos: no es lo mismo coser con un hilo de algodón que usar uno de poliéster o uno elástico.
Yo siempre recomiendo tener en el costurero de casa variedad de elementos para no tener que salir a comprar cada vez que quieres realizar algún truco o DIY.
La aguja que elijas tiene que adaptarse a la tela y al hilo utilizado. Para coser telas no elásticas o de trama, como el algodón, el piqué o la batista, puedes usar una aguja de punta estándar.
Para algunas telas de materiales específicos se suelen usar agujas adaptadas o con una punta particular para no dañar los materiales. Este tipo de dudas puedes consultarlas en la mercería.
Para tejidos gruesos o DIY que se realizan con cuero, existen agujas especiales que perforan la tela sin dejar marcas ni dañar el material. Cuando se trata de telas elásticas, hay que usar agujas que permitan la tensión adecuada del tejido. Estas agujas se consiguen en todas partes.