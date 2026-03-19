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Costura

DIY muy necesario: te explico cómo coser una bolsita para llevar productos de higiene

Todo DIY de costura en casa se caracteriza por ser rápido, sencillo y útil. Hoy te comparto uno para evitar que tus productos de higiene se dañen en la mochila

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco de costura en casa barato, sencillo y útil. 

Un truco de costura en casa barato, sencillo y útil. 

Un DIY de costura es una especie de truco de casa pensado para diseñar, arreglar, confeccionar o remodelar prendas de ropa a medida sin tener que gastar mucho dinero.

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La costura mejora la concentraci&oacute;n, la salud mental y la motricidad de las manos.&nbsp;

La costura mejora la concentración, la salud mental y la motricidad de las manos.

Paso a paso: un DIY para llevar tus elementos de higiene a todas partes

¿Por qué este DIY es tan útil? Muchas veces necesitamos trasladar toallas higiénicas, protectores, alguna crema, remedios o elementos de higiene y no nos sienta bien la idea de llevarlos sueltos dentro de los postcosméticos, en contacto con todo lo demás.

En estos casos, una pequeña bolsa o estuche se vuelve indispensable. Este estuche y bolsita de elementos íntimos es perfecta para proteger los elementos de higiene, evitar que se ensucien, abran o rompan dentro del bolso. A continuación te dejo el paso a paso de este DIY de costura en casa.

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  1. Para realizar este DIY, yo recomiendo usar dos telas, una exterior más decorativa y gruesa y una interior impermeable para que no se moje nada adentro. También puedes usar entretela.
  2. Corta las telas con las medidas indicadas en el video del truco. Pega la entretela o cose la tela impermeable, según lo que elijas.
  3. Une las telas con una costura recta siguiendo los pasos del tutorial.
  4. Realiza los pespuntes finales para emprolijar la bolsita y coloca el botón, abrojo o broche para poder cerrarla.

Consejos y recomendaciones para empezar a coser en casa

La costura es una actividad con enormes beneficios para la salud mental, física, para la moda circular, el medio ambiente y la economía del hogar.

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Cuando arrancamos a coser en casa, muchas veces no sabemos qu&eacute; es lo importante y a qu&eacute; no hay que prestarle tanta atenci&oacute;n.&nbsp;

Cuando arrancamos a coser en casa, muchas veces no sabemos qué es lo importante y a qué no hay que prestarle tanta atención.

  • Lo primero y principal para realizar cualquier DIY de costura es conocer tus limitaciones y conocimientos. No deberías lanzarte a coser grandes proyectos si no sabes mucho de costura. Lo mejor es practicar con puntadas a mano y pequeños arreglos guiados por un tutorial, para luego avanzar poco a poco en trucos más grandes.
  • La costura en casa es divertida, pero es aún más divertida cuando la realizas con compañía. Hoy, esta y otras actividades creativas como la pintura y la cerámica están de moda y existen muchos talleres que se adaptan al nivel de conocimiento y te permiten hacer nuevos amigos.
  • Siempre es bueno tener en casa dos costureros, uno grande y bien completo para realizar tus DIY, y otro pequeño de viaje para trasladar a todas partes. Utiliza siempre materiales de buena calidad.
  • Si tienes máquina de coser, no te olvides de realizar las revisiones anuales correspondientes. La máquina se llena de pelusa, hilos, polvo y se suele quedar sin aceite.
  • Cose siempre con moldes de papel para evitar errores de talle o medida.
  • El momento de elegir la tela es probablemente el más importante. Selecciona tejidos de acuerdo al DIY, a la caída de la prenda, el grosor y la forma que tendrá.

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