DIY muy necesario: te explico cómo coser una bolsita para llevar productos de higiene

Paso a paso: un DIY para llevar tus elementos de higiene a todas partes
¿Por qué este DIY es tan útil? Muchas veces necesitamos trasladar toallas higiénicas, protectores, alguna crema, remedios o elementos de higiene y no nos sienta bien la idea de llevarlos sueltos dentro de los postcosméticos, en contacto con todo lo demás.
En estos casos, una pequeña bolsa o estuche se vuelve indispensable. Este estuche y bolsita de elementos íntimos es perfecta para proteger los elementos de higiene, evitar que se ensucien, abran o rompan dentro del bolso. A continuación te dejo el paso a paso de este DIY de costura en casa.
- Para realizar este DIY, yo recomiendo usar dos telas, una exterior más decorativa y gruesa y una interior impermeable para que no se moje nada adentro. También puedes usar entretela.
- Corta las telas con las medidas indicadas en el video del truco. Pega la entretela o cose la tela impermeable, según lo que elijas.
- Une las telas con una costura recta siguiendo los pasos del tutorial.
- Realiza los pespuntes finales para emprolijar la bolsita y coloca el botón, abrojo o broche para poder cerrarla.
Consejos y recomendaciones para empezar a coser en casa
La costura es una actividad con enormes beneficios para la salud mental, física, para la moda circular, el medio ambiente y la economía del hogar.
- Lo primero y principal para realizar cualquier DIY de costura es conocer tus limitaciones y conocimientos. No deberías lanzarte a coser grandes proyectos si no sabes mucho de costura. Lo mejor es practicar con puntadas a mano y pequeños arreglos guiados por un tutorial, para luego avanzar poco a poco en trucos más grandes.
- La costura en casa es divertida, pero es aún más divertida cuando la realizas con compañía. Hoy, esta y otras actividades creativas como la pintura y la cerámica están de moda y existen muchos talleres que se adaptan al nivel de conocimiento y te permiten hacer nuevos amigos.
- Siempre es bueno tener en casa dos costureros, uno grande y bien completo para realizar tus DIY, y otro pequeño de viaje para trasladar a todas partes. Utiliza siempre materiales de buena calidad.
- Si tienes máquina de coser, no te olvides de realizar las revisiones anuales correspondientes. La máquina se llena de pelusa, hilos, polvo y se suele quedar sin aceite.
- Cose siempre con moldes de papel para evitar errores de talle o medida.
- El momento de elegir la tela es probablemente el más importante. Selecciona tejidos de acuerdo al DIY, a la caída de la prenda, el grosor y la forma que tendrá.