DIY muy necesario: te explico cómo coser una bolsita para llevar productos de higiene

costura La costura mejora la concentración, la salud mental y la motricidad de las manos.

Paso a paso: un DIY para llevar tus elementos de higiene a todas partes

¿Por qué este DIY es tan útil? Muchas veces necesitamos trasladar toallas higiénicas, protectores, alguna crema, remedios o elementos de higiene y no nos sienta bien la idea de llevarlos sueltos dentro de los postcosméticos, en contacto con todo lo demás.

En estos casos, una pequeña bolsa o estuche se vuelve indispensable. Este estuche y bolsita de elementos íntimos es perfecta para proteger los elementos de higiene, evitar que se ensucien, abran o rompan dentro del bolso. A continuación te dejo el paso a paso de este DIY de costura en casa.