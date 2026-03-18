Mezclar canela con azúcar: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Estudios indican que la canela ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, permitiendo que el cuerpo procese el azúcar de manera más eficiente.

energia Con esta mezcla, puedes evitar los bajones de energía.

Como se dijo antes, esta especia ralentiza el vaciado del estómago, lo que significa que el azúcar entra en el torrente sanguíneo de forma más gradual y evitando los bajones de energía.

La canela es rica en polifenoles, compuestos que combaten el daño celular y compensan, en parte, el proceso inflamatorio que puede causar el consumo excesivo de dulces.

Cómo aprovechar esta mezcla y sus beneficios

Incluso fuera de la cocina, esta combinación es valorada en el mundo de la cosmética natural. Un exfoliante casero que utilice estos ingredientes ayuda a remover células muertas mientras la canela estimula la circulación periférica de la piel.

Para aprovechar al máximo esta mezcla, no es necesario limitarse a la repostería pesada. Incorporar una pequeña cantidad de canela con azúcar mascabado en el yogur griego, sobre rodajas de manzana o en la avena matutina puede transformar un desayuno común en una herramienta de bienestar. Puedes preparar la combinación de la siguiente manera: