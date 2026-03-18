En Argentina tenemos dos fines de semana largos en el horizonte. Uno que va del viernes 20 al martes 24 de marzo (aunque algunas personas trabajarán el lunes 23) y el otro correspondiente a Semana Santa (del jueves 2 al domingo 5 de abril), el cual este año coincide con el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Si viajás para el fin de semana largo, este es el mejor truco para armar la valija y poner de todo
Si estás por viajar durante este fin de semana largo de marzo o el próximo de Semana Santa, te recomiendo poner en práctica este truco
Estos días de descanso son ocupados, en algunos casos, para viajar y relajar un poco, poniéndole freno a las extenuantes jornadas laborales o de estudio. Si es tu caso, seguramente querrás saber cómo armar la valija y sacarle el máximo provecho incluyendo todo tipo de prendas y hasta sobrándote espacio.
El truco infalible para armar la valija y crear hasta 27 looks direfentes
Un truco que pocos conocen para armar la valija se denomina método Sudoku, una de las estrategias más inteligentes y minimalistas para viajar ligero sin repetir el mismo atuendo todos los días.
El método Sudoku se basa en la lógica de una cuadrícula de 3x3, donde la clave no es la cantidad de ropa, sino la versatilidad y la coherencia cromática de las piezas. En concreto, la ropa seleccionada deberá seguir el siguiente patrón:
- Partes de arriba: camisetas, blusas, remeras o camisas.
- Partes de abajo: pantalones, polleras, faldas o shorts.
- Abrigo: blazers, cardigans, buzo, camperas.
- Calzado: dependiendo del destino elegido y si hará calor o frío, podrás elegir dos o tres pares de zapatos, zapatillas, sandalias, etc.
Luego de saber qué tipo de prendas llevar, deberás hacer una cuadrícula imaginaria de 3x3 con las 9 prendas finales. En este sentido, deberás ordenar en la primera fila horizontal una parte de arriba, una parte de abajo y un abrigo; en la fila horizontal del medio un abrigo, una parte de arriba y una parte de abajo; y en la tercera fila horizontal una parte de abajo, un abrigo y parte de arriba.
En consecuencia, mirando esa cuadrícula imaginaria con cada una de las prendas, podrás hacer combinaciones lineales utilizando las filas horizontales; combinaciones verticales usando las columnas; y combinaciones diagonales cruzando las prendas entre sí (el resto de las variantes).
Además, se recomienda elegir una paleta de colores base (por ejemplo: negro, blanco y denim) y sumarle un color de acento. Si todas las partes de arriba combinan con todas las partes de abajo y todos los abrigos, las posibilidades son casi infinitas.