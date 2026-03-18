Si viajás para el fin de semana largo, este es el mejor truco para armar la valija y poner de todo

valija ropa Este truco permitirá crear distintas combinaciones de atuendos.

El método Sudoku se basa en la lógica de una cuadrícula de 3x3, donde la clave no es la cantidad de ropa, sino la versatilidad y la coherencia cromática de las piezas. En concreto, la ropa seleccionada deberá seguir el siguiente patrón:

Partes de arriba: camisetas, blusas, remeras o camisas.

Partes de abajo: pantalones, polleras, faldas o shorts.

Abrigo: blazers, cardigans, buzo, camperas.

Calzado: dependiendo del destino elegido y si hará calor o frío, podrás elegir dos o tres pares de zapatos, zapatillas, sandalias, etc.

Luego de saber qué tipo de prendas llevar, deberás hacer una cuadrícula imaginaria de 3x3 con las 9 prendas finales. En este sentido, deberás ordenar en la primera fila horizontal una parte de arriba, una parte de abajo y un abrigo; en la fila horizontal del medio un abrigo, una parte de arriba y una parte de abajo; y en la tercera fila horizontal una parte de abajo, un abrigo y parte de arriba.

En consecuencia, mirando esa cuadrícula imaginaria con cada una de las prendas, podrás hacer combinaciones lineales utilizando las filas horizontales; combinaciones verticales usando las columnas; y combinaciones diagonales cruzando las prendas entre sí (el resto de las variantes).

ropa valija El truco que debés conocer antes del fin de semana largo.

Además, se recomienda elegir una paleta de colores base (por ejemplo: negro, blanco y denim) y sumarle un color de acento. Si todas las partes de arriba combinan con todas las partes de abajo y todos los abrigos, las posibilidades son casi infinitas.