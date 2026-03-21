Realizan el descubrimiento arqueológico más importante del año en Egipto: 22 sarcófagos en un sitio histórico

Junto a los féretros, el equipo recuperó un conjunto de recipientes cerámicos que contenían residuos de sustancias empleadas durante los procesos de embalsamamiento. El director de la misión, Zahi Hawass, subrayó que este inventario aporta datos fundamentales para comprender mejor las prácticas funerarias de las dinastías XXI a XXV. Las tareas de campo también permitieron identificar que las momias aún permanecen dentro de sus respectivas estructuras de madera, a pesar del paso de los siglos.

El misterio de las cantantes de Amón y los papiros

sarcçofago luxor El descubrimiento marca un hito para la arqueología de Egipto.

Un detalle que captó la atención de los investigadores fue la ausencia de nombres propios en la mayoría de las piezas. En su lugar, los ataúdes presentaban títulos profesionales, donde predominaba la mención a las "cantantes de Amón". Esta característica sugiere que el sitio servía como lugar de descanso para una clase específica de mujeres vinculadas al culto religioso de dicho dios. El equipo de restauración intervino de inmediato para consolidar las fibras de la madera y limpiar las superficies polícromas, devolviendo el brillo a los pigmentos originales.

Además de los restos óseos y la madera tallada, el descubrimiento incluyó ocho papiros de gran valor histórico encontrados dentro de una vasija de terracota. Algunos de estos documentos todavía conservaban sus sellos de arcilla intactos, lo que incrementa su importancia documental. Los expertos iniciaron las fases de traducción y estudio para conocer el contenido de estos textos. Estos trabajos en Egipto pretenden arrojar luz sobre la identidad de los fallecidos y el contexto social de un periodo que todavía guarda secretos bajo las arenas de Luxor.