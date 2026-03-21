El reciente descubrimiento de un depósito funerario en la zona de Qurna, en la orilla occidental de Luxor, marcó un hito para la comunidad científica internacional. Una misión conjunta, integrada por especialistas del Consejo Supremo de Antigüedades y la Fundación Zahi Hawass, localizó este espacio en el sector suroeste del patio de la tumba de Seneb. El hallazgo consistió en un conjunto de 22 sarcófagos de madera policromada que datan del Tercer Período Intermedio, una etapa comprendida aproximadamente entre los años 1070 y 712 a. C.
Realizan el descubrimiento arqueológico más importante del año en Egipto: 22 sarcófagos en un sitio histórico
Un descubrimiento en Luxor reveló un depósito con momias, vasijas y ocho papiros antiguos pertenecientes a las denominadas cantantes de Amón
Las autoridades de Egipto destacaron la relevancia de estas piezas, las cuales formaban parte de un almacén excavado directamente en la roca. El Ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, señaló que este avance responde a una estrategia estatal enfocada en la protección y puesta en valor del patrimonio cultural del país. El trabajo actual se centra en la restauración y el análisis científico de los materiales para garantizar su conservación bajo estándares globales antes de su exhibición al público.
Descubrimiento de la arqueología en el patio de Seneb
La disposición de los objetos dentro de la cámara rectangular reveló una organización meticulosa para optimizar el espacio disponible. Los arqueólogos observaron que los sarcófagos estaban colocados en diez filas horizontales superpuestas, con las tapas separadas de sus cajas para aprovechar la capacidad del recinto. Este esfuerzo logístico permitió resguardar una gran cantidad de elementos en un área reducida. La arqueología moderna busca ahora determinar si estos restos fueron trasladados desde sus tumbas originales hacia este depósito por razones de seguridad en la antigüedad.
Junto a los féretros, el equipo recuperó un conjunto de recipientes cerámicos que contenían residuos de sustancias empleadas durante los procesos de embalsamamiento. El director de la misión, Zahi Hawass, subrayó que este inventario aporta datos fundamentales para comprender mejor las prácticas funerarias de las dinastías XXI a XXV. Las tareas de campo también permitieron identificar que las momias aún permanecen dentro de sus respectivas estructuras de madera, a pesar del paso de los siglos.
El misterio de las cantantes de Amón y los papiros
Un detalle que captó la atención de los investigadores fue la ausencia de nombres propios en la mayoría de las piezas. En su lugar, los ataúdes presentaban títulos profesionales, donde predominaba la mención a las "cantantes de Amón". Esta característica sugiere que el sitio servía como lugar de descanso para una clase específica de mujeres vinculadas al culto religioso de dicho dios. El equipo de restauración intervino de inmediato para consolidar las fibras de la madera y limpiar las superficies polícromas, devolviendo el brillo a los pigmentos originales.
Además de los restos óseos y la madera tallada, el descubrimiento incluyó ocho papiros de gran valor histórico encontrados dentro de una vasija de terracota. Algunos de estos documentos todavía conservaban sus sellos de arcilla intactos, lo que incrementa su importancia documental. Los expertos iniciaron las fases de traducción y estudio para conocer el contenido de estos textos. Estos trabajos en Egipto pretenden arrojar luz sobre la identidad de los fallecidos y el contexto social de un periodo que todavía guarda secretos bajo las arenas de Luxor.