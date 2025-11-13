Realidad virtual y 60 juegos: llega GoPark la atracción que transforma la diversión familiar

Una nueva atracción

GOPARK, con una amplia superficie de más de 1.000 metros cuadrados, brinda un viaje envoltorio que abarca 60 alternativas de diversión: juegos electrónicos de vanguardia, realidad virtual, simuladores y videojuegos interactivos. Los equipos, recién llegados desde el exterior, cuentan con tecnología de vanguardia y brindan experiencias hiperrealistas hasta ahora inéditas en la provincia de Córdoba.

El proyecto, que se desarrolló a lo largo de 5 meses de trabajo, estuvo a cargo de IDR Arquitectura con la colaboración de diferentes empresas de Córdoba como Kack SRL, Richetta y Cía., SIMSA y aproximadamente 40 colaboradores y contratistas.