Realidad virtual y 60 juegos: llega GoPark la atracción que transforma la diversión familiar

Así se ve esta nueva sala de entretenimiento que revoluciona el mundo de las atracciones con juegos del primer mundo

Luciana Biondo Torres
Miles de personas disfrutarán de esta nueva sala de entretenimiento

Una nueva sala de entretenimiento llega a la Argentina y miles de personas están emocionadas con la cantidad de atracciones que ofrece este establecimiento. Desde juegos electrónicos de última generación hasta juegos de realidad virtual. Así se ve este increíble lugar y la gran cantidad de ofertas que tiene.

Una nueva atracción

GOPARK, con una amplia superficie de más de 1.000 metros cuadrados, brinda un viaje envoltorio que abarca 60 alternativas de diversión: juegos electrónicos de vanguardia, realidad virtual, simuladores y videojuegos interactivos. Los equipos, recién llegados desde el exterior, cuentan con tecnología de vanguardia y brindan experiencias hiperrealistas hasta ahora inéditas en la provincia de Córdoba.

El proyecto, que se desarrolló a lo largo de 5 meses de trabajo, estuvo a cargo de IDR Arquitectura con la colaboración de diferentes empresas de Córdoba como Kack SRL, Richetta y Cía., SIMSA y aproximadamente 40 colaboradores y contratistas.

Según sus impulsores, el objetivo fue ofrecer un espacio pensado para el entretenimiento familiar, en el que la tecnología se integre a la experiencia de manera accesible.

Grandes tecnologías de entretenimiento

Esta nueva atracción ofrece una gran cantidad de juegos con tecnologías de primer mundo. Algunas de las características principales de este nuevo lugar son:

  • Tecnología de vanguardia: incluye atracciones con tecnología moderna y realidad virtual.
  • Variedad de juegos: hay opciones para todas las edades, desde simuladores y juegos de arcade hasta áreas de juego infantil y peloteros.
  • Ubicaciones: tiene presencia en varias ciudades de Argentina, como Córdoba Capital (en el Patio Olmos y otros centros comerciales), Carlos Paz y Río Cuarto.
  • Sistema de pago: se accede a las atracciones a través de una tarjeta de Gopark que se puede cargar con créditos.

