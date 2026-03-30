A partir de este lunes y hasta el miércoles inclusive, la programación de Radio Nihuil invita a su audiencia a una original propuesta para esta Semana Santa. Se trata de la búsqueda del tesoro con huevos de Pascua, escondidos en rincones conocidos del Gran Mendoza.
Radio Nihuil empezó a jugar a la búsqueda del tesoro del "huevo de Pascua"
Hasta el miércoles la programación de Radio Nihuil invita a los oyentes a sumarse en la búsqueda de huevos de Pascua en diferentes puntos del Gran Mendoza
La iniciativa se dio a conocer a primera hora en el programa de Ricardo Montacuto, "No tenés cara", y a las 8.30 tuvo a su primer ganador del huevo de Pascua, que precisamente juega con el apodo del movilero de Radio Nihuil, Matías Pascualetti.
A lo largo de esta semana corta, hasta el miércoles, los diferentes ciclos radiales de Nihuil -"No tenés cara", "Mañana es mejor", "Ida y vuelta" y "Hora libre"- se suman a la propuesta que consiste en dar pistas sobre dónde está escondido el huevo de Pascua, siempre en lugares urbanos reconocibles por todos.
Hasta allí, y a la hora pautada, deben dirigirse los participantes. El primero que llega y encuentra el tradicional producto de chocolate de las Pascuas, es el ganador. Se realizarán varias búsquedas durante cada jornada radial.
El primer huevo de Pascua se escondió en los Portones del Parque
"Donde el hierro se volvió símbolo y el progreso quiso entrar enmarcado" fue la primera pista de la mañana de este lunes. Y le siguió: "Nacieron lejos, cruzaron el océano y terminaron custodiando uno de los orgullos de la provincia". Para cerrar con la pista: "De día los fotografían, de noche los iluminan y siempre están de frente a una de las avenidas más importantes de la provincia", entre otras más que dio el equipo de "No tenés cara".
El primer huevo de Pascua, elaborado por la pastelería francesa Brillat Savarin, se escondía en los Portones del Parque y quien lo encontró fue el oyente Joaquín alrededor de las 9 de la mañana de este lunes.
"Llevaba a mis hijos al colegio y a la Facultad, con mi hija adivinamos con la primera pista adonde era el lugar así que me vine", contó el oyente de Radio Nihuil al aire, quien vive en Rodeo del Medio.
Radio Nihuil también sortea obras de arte
Por otro lado, y siguiendo las originales iniciativas de Radio Nihuil para mantenerse cerca a su audiencia, en el programa semanal de Andrés Gabrielli "La conversación" sortean obras de arte entre sus premios habituales.
El ciclo cultural, que va los sábados de 11.30 a 13.30, propone como premio a sus oyentes el sorteo de una obra de arte.
Lo hace en alianza con la galería ArteH de Hipercerámico, donde se dan exposiciones de artistas locales y de la región. La empresa, junto a los artistas intervinientes, seleccionan una obra para ser sorteada por Radio Nihuil.
En este caso se trata de cuadros de Nani Cabrera y Dan Martínez, los artistas mendocinos que le dan forma a la muestra "Campo abierto" en la galería de arte ubicada en Manuel A. Sáez y Acceso Norte. La primera obra que ya tiene ganador fue de Dan Martínez.
"Se trata de obras de artistas plásticos mendocinos, actuales o maestros de catálogo", explicó Gabrielli sobre esta acción de Radio Nihuil a la que bautizaron "MotivarteH", en conjunto con Hipercerámico que de este modo celebra su 30º aniversario.