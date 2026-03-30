Radio Nihuil empezó a jugar a la búsqueda del tesoro del "huevo de Pascua"

Hasta allí, y a la hora pautada, deben dirigirse los participantes. El primero que llega y encuentra el tradicional producto de chocolate de las Pascuas, es el ganador. Se realizarán varias búsquedas durante cada jornada radial.

El primer huevo de Pascua se escondió en los Portones del Parque

"Donde el hierro se volvió símbolo y el progreso quiso entrar enmarcado" fue la primera pista de la mañana de este lunes. Y le siguió: "Nacieron lejos, cruzaron el océano y terminaron custodiando uno de los orgullos de la provincia". Para cerrar con la pista: "De día los fotografían, de noche los iluminan y siempre están de frente a una de las avenidas más importantes de la provincia", entre otras más que dio el equipo de "No tenés cara".

El primer huevo de Pascua, elaborado por la pastelería francesa Brillat Savarin, se escondía en los Portones del Parque y quien lo encontró fue el oyente Joaquín alrededor de las 9 de la mañana de este lunes.

Embed - Radio Nihuil realizó su primera búsqueda del tesoro del "huevo de Pascua"

"Llevaba a mis hijos al colegio y a la Facultad, con mi hija adivinamos con la primera pista adonde era el lugar así que me vine", contó el oyente de Radio Nihuil al aire, quien vive en Rodeo del Medio.

Radio Nihuil también sortea obras de arte

Por otro lado, y siguiendo las originales iniciativas de Radio Nihuil para mantenerse cerca a su audiencia, en el programa semanal de Andrés Gabrielli "La conversación" sortean obras de arte entre sus premios habituales.

El ciclo cultural, que va los sábados de 11.30 a 13.30, propone como premio a sus oyentes el sorteo de una obra de arte.

Lo hace en alianza con la galería ArteH de Hipercerámico, donde se dan exposiciones de artistas locales y de la región. La empresa, junto a los artistas intervinientes, seleccionan una obra para ser sorteada por Radio Nihuil.

Obra de arte de Dan Martínez sorteada en el programa de Radio Nihuil "La conversación" En "La conversación" de Andrés Gabrielli, Radio Nihuil sortea obras de arte que exhibe la sala ArteH de Hipercerámico. Este cuadro de Dan Martínez fue el primero. Foto: Instagram

En este caso se trata de cuadros de Nani Cabrera y Dan Martínez, los artistas mendocinos que le dan forma a la muestra "Campo abierto" en la galería de arte ubicada en Manuel A. Sáez y Acceso Norte. La primera obra que ya tiene ganador fue de Dan Martínez.

"Se trata de obras de artistas plásticos mendocinos, actuales o maestros de catálogo", explicó Gabrielli sobre esta acción de Radio Nihuil a la que bautizaron "MotivarteH", en conjunto con Hipercerámico que de este modo celebra su 30º aniversario.