Damián Betular vende huevos de Pascua a $150.000: ¿qué tienen adentro?

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En Pascua, las creaciones de los chefs mediáticos se vuelven el objeto de deseo. En esta oportunidad, se revelaron los detalles de la exclusiva colección de Damián Betular, cuyas piezas artesanales destacan por el uso de materia prima importada y rellenos sofisticados que justifican su posicionamiento en el mercado premium.

La pieza más imponente de la colección de este año tiene un peso aproximado de 1000 gramos. Según la descripción oficial de su boutique, este huevo de chocolate con leche está relleno de un praliné crocante de avellanas y grageas de chocolate con almendras.