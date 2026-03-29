Damián Betular lanzó su exclusiva línea de huevos de Pascua rellenos, el más caro sale $150.000. ¿Qué tienien adentro? Conocé los detalles de los rellenos, los pesos y los precios de las piezas que son tendencia.
Damián Betular vende huevos de Pascua a $150.000: ¿qué tienen adentro?
Damián Betular lanzó su exclusiva línea de huevos de Pascua rellenos, el más caro sale $150.000. ¿Qué tienien adentro?
En Pascua, las creaciones de los chefs mediáticos se vuelven el objeto de deseo. En esta oportunidad, se revelaron los detalles de la exclusiva colección de Damián Betular, cuyas piezas artesanales destacan por el uso de materia prima importada y rellenos sofisticados que justifican su posicionamiento en el mercado premium.
La pieza más imponente de la colección de este año tiene un peso aproximado de 1000 gramos. Según la descripción oficial de su boutique, este huevo de chocolate con leche está relleno de un praliné crocante de avellanas y grageas de chocolate con almendras.
Para su elaboración se utilizan chocolates importados y, al ser un producto artesanal, el peso final puede presentar variaciones.
Estas son las opciones más "baratas" de huevos de Pascua
Para quienes buscan alternativas en diferentes escalas, la propuesta de Betular incluye otros dos tamaños con rellenos similares:
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Huevo Mediano ($80.000): Elaborado con chocolate con leche, cuenta con un relleno de praliné crocante de avellanas y una combinación de grageas de chocolate y almendras.
Huevo Chico ($36.000): Esta versión de chocolate con leche se diferencia por estar rellena exclusivamente de grageas de almendras bañadas en chocolate.
Además de los huevos, la propuesta para esta temporada se completa con la tradicional Rosca de Pascua, que tiene un precio habitual de $45.000.
Todas las piezas deben conservarse a una temperatura ideal de entre 14°C y 16°C para mantener la calidad del chocolate.
Fuente: minutouno.com