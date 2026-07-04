Quizá no lo sabías, pero los nombres de los meses no se inventaron: los heredamos de la Antigua Roma

Enero: su nombre deriva de Ianuarius y recuerda a Jano, dios romano de las puertas y los comienzos. Se lo representaba con dos rostros: uno dirigido hacia el pasado y otro hacia el futuro.

Febrero: viene de Februarius y se relaciona con las Februa, ceremonias romanas de purificación que se hacían al final del antiguo año.

Marzo: dedicado a Marte, dios de la guerra. Marcaba el regreso de las actividades agrícolas y las campañas militares.

Abril: se lo vincula con el verbo latino aperire, que significa “abrir”, en referencia al florecimiento primaveral y con Afrodita.

Mayo: se refiere a Maia, una divinidad asociada con la fertilidad y el crecimiento.

El dios Jano y Julio César, quien instauró el calendario de 365 días.

Junio: vinculado con Juno, protectora romana del matrimonio y la maternidad.

Julio y agosto: antiguamente se llamaban Quintilis y Sextilis. Pero luego de que el impulsor del calendario juliano, Julio César, falleciera, julio pasó a llamarse "lulius" y agosto fue rebautizado "Augustus" en homenaje a César Augusto, el primer emperador romano.

Septiembre: como era el séptimo mes, los romanos lo nombraron por la palabra en latín septem, o siete.

Octubre: en latín, October, venía de la palabra octo, que significa ocho.

Noviembre: procede de novem, o nueve, por su lugar en el calendario romano original.

Diciembre: los romanos lo conocían como December por la palabra en latín decem, que significa diez.

Finalmente, cuando llegó la reforma del papa Gregorio XIII, en 1582, no se renombró los meses ni se cambió su orden, sino que se ajustó la duración para incluir los días bisiestos.