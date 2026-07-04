Quizá no lo sabías, pero los nombres de los meses no se inventaron: los heredamos de la Antigua Roma

Ese calendario que tenés pegado en la heladera, en tu escritorio u oficina, no es inventado. ¿Te has preguntado de dónde proviene el nombre de cada uno de los meses del año? Bien, no es que alguien se levantó un día y dijo cada denominación, sino que tiene un largo recorrido, especialmente de los dioses y emperadores romanos.
Nada se crea porque sí. Todo tiene una razón, una lógica. Tal como nuestro calendario actual, ese que usamos para ver qué día es, qué mes hay que pagar la tarjeta de crédito o en qué mes nos conviene ir de vacaciones. Uno que, de hecho, tuvo mil variantes y modificaciones hasta la actualidad.
Cuál es el origen del nombre de los 12 meses del año
El calendario que usamos ha experimentado varias reformas y ajustes a lo largo de miles de años, desde su origen en la antigua civilización romana. De hecho, este no apareció completo de una sola vez. Su primera creación, atribuida a Rómulo y a su hermano, uno de los fundadores de Roma, les dio el nombre a cada uno de los 10 meses de su primer calendario y después añadieron dos meses más: enero y febrero.
Enero: su nombre deriva de Ianuarius y recuerda a Jano, dios romano de las puertas y los comienzos. Se lo representaba con dos rostros: uno dirigido hacia el pasado y otro hacia el futuro.
Febrero: viene de Februarius y se relaciona con las Februa, ceremonias romanas de purificación que se hacían al final del antiguo año.
Marzo: dedicado a Marte, dios de la guerra. Marcaba el regreso de las actividades agrícolas y las campañas militares.
Abril: se lo vincula con el verbo latino aperire, que significa “abrir”, en referencia al florecimiento primaveral y con Afrodita.
Mayo: se refiere a Maia, una divinidad asociada con la fertilidad y el crecimiento.
Junio: vinculado con Juno, protectora romana del matrimonio y la maternidad.
Julio y agosto: antiguamente se llamaban Quintilis y Sextilis. Pero luego de que el impulsor del calendario juliano, Julio César, falleciera, julio pasó a llamarse "lulius" y agosto fue rebautizado "Augustus" en homenaje a César Augusto, el primer emperador romano.
Septiembre: como era el séptimo mes, los romanos lo nombraron por la palabra en latín septem, o siete.
Octubre: en latín, October, venía de la palabra octo, que significa ocho.
Noviembre: procede de novem, o nueve, por su lugar en el calendario romano original.
Diciembre: los romanos lo conocían como December por la palabra en latín decem, que significa diez.
Finalmente, cuando llegó la reforma del papa Gregorio XIII, en 1582, no se renombró los meses ni se cambió su orden, sino que se ajustó la duración para incluir los días bisiestos.