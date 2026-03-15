El Quini 6 realizó este domingo 15 de marzo de 2026 el sorteo 3356, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3356 del domingo 15 de marzo
- TRADICIONAL
04 - 36 - 08 - 15 - 12 - 02
POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)
103 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $418.000
3.834 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $3.300
- LA SEGUNDA
33 - 17 - 41 - 08 - 42 - 07
POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)
65 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $662.000
3.632 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.500
- REVANCHA
35 - 45 - 42 - 39 - 00 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos (más de $2.168 millones)
- SIEMPRE SALE
33 - 14 - 04 - 16 - 26 - 36
1 GANADOR con 5 aciertos (más de $386 millones)
- POZO EXTRA
04 - 36 - 08 - 15 - 12 - 02 - 33 - 17 - 41 - 42 - 07 - 35 - 45 - 39 - 00
575 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $269.000)
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15