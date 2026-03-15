103 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $418.000

3.834 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $3.300

LA SEGUNDA

33 - 17 - 41 - 08 - 42 - 07

POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)

65 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $662.000

3.632 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.500

REVANCHA

35 - 45 - 42 - 39 - 00 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos (más de $2.168 millones)

SIEMPRE SALE

33 - 14 - 04 - 16 - 26 - 36

1 GANADOR con 5 aciertos (más de $386 millones)

POZO EXTRA

04 - 36 - 08 - 15 - 12 - 02 - 33 - 17 - 41 - 42 - 07 - 35 - 45 - 39 - 00

575 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $269.000)

quini 6 sorteo resultados ganadores 2 Quini 6: los resultados del sorteo 3356 del domingo 15 de marzo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: