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Quini 6: los resultados del sorteo 3356 del domingo 15 de marzo

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3356 del domingo 15 de marzo

Quini 6: los resultados del sorteo 3356 del domingo 15 de marzo

El Quini 6 realizó este domingo 15 de marzo de 2026 el sorteo 3356, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Embed - Transmisión en vivo Lotería de Santa Fe

Quini 6: los resultados del sorteo 3356 del domingo 15 de marzo

  • TRADICIONAL

04 - 36 - 08 - 15 - 12 - 02

POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)

103 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $418.000

3.834 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $3.300

  • LA SEGUNDA

33 - 17 - 41 - 08 - 42 - 07

POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)

65 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $662.000

3.632 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.500

  • REVANCHA

35 - 45 - 42 - 39 - 00 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos (más de $2.168 millones)

  • SIEMPRE SALE

33 - 14 - 04 - 16 - 26 - 36

1 GANADOR con 5 aciertos (más de $386 millones)

  • POZO EXTRA

04 - 36 - 08 - 15 - 12 - 02 - 33 - 17 - 41 - 42 - 07 - 35 - 45 - 39 - 00

575 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $269.000)

quini 6 sorteo resultados ganadores 2
Quini 6: los resultados del sorteo 3356 del domingo 15 de marzo.

Quini 6: los resultados del sorteo 3356 del domingo 15 de marzo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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