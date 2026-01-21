Quién es Lutmila Alejandra Acebal: la búsqueda de una chica de 22 años que está desaparecida

Familiares, amigos y allegados buscan intensamente a una chica de 22 años que desapareció hace varios días y nada se sabe de ella. De esta manera, la Policía del Chaco activó el protocolo de búsqueda de personas tras la denuncia.
La presentación en la ciudad de Resistencia fue realizada el martes 20 de enero por un hombre de 30 años en la Comisaría Primera Metropolitana, quien manifestó que su ex pareja, Lutmila Alejandra Acebal de 22 años, se ausentó del domicilio el pasado 1 de enero, cerca de las 00:30, y desde entonces se desconoce su paradero.
Según la denuncia radicada, el 18 de enero el hombre habría recibido un mensaje de la joven informando que regresaría al día siguiente, situación que finalmente no terminó ocurriendo. Frente a esta situación, decidió formalizar la denuncia en la sede de la Policía en Chaco.
El denunciante indicó además que existen antecedentes de ausencias previas y que la hija en tienen ambos en común, una niña de dos años, permanece actualmente bajo su cuidado.
En un primer momento no se había solicitado la activación del protocolo, pero tras la intervención del Equipo Fiscal N° 13, el caso fue derivado al Equipo Fiscal de Género, desde donde se dispuso igualmente iniciar la búsqueda conforme a los protocolos vigentes.
Búsqueda de la chica en Chaco: características físicas
Lutmila Alejandra Acebal, una mujer residente en Chaco, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez blanca y ojos marrones claros. Entre sus características físicas se mencionan tatuajes de flores en uno de sus pies y la figura de un perro en el antebrazo. Como datos adicionales, se indicó que frecuentaría locales nocturnos de la ciudad de Resistencia.
Las autoridades que llevan adelante la investigación, solicitan la colaboración de la comunidad y recuerdan que cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, debe ser comunicada de inmediato a la comisaría más cercana o al servicio de emergencias 911.