Quién es Lutmila Alejandra Acebal: la búsqueda de una chica de 22 años que está desaparecida

El denunciante indicó además que existen antecedentes de ausencias previas y que la hija en tienen ambos en común, una niña de dos años, permanece actualmente bajo su cuidado.

En un primer momento no se había solicitado la activación del protocolo, pero tras la intervención del Equipo Fiscal N° 13, el caso fue derivado al Equipo Fiscal de Género, desde donde se dispuso igualmente iniciar la búsqueda conforme a los protocolos vigentes.

busqueda-Lutmila-Alejandra-Acebal-chaco

Búsqueda de la chica en Chaco: características físicas

Lutmila Alejandra Acebal, una mujer residente en Chaco, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez blanca y ojos marrones claros. Entre sus características físicas se mencionan tatuajes de flores en uno de sus pies y la figura de un perro en el antebrazo. Como datos adicionales, se indicó que frecuentaría locales nocturnos de la ciudad de Resistencia.

Las autoridades que llevan adelante la investigación, solicitan la colaboración de la comunidad y recuerdan que cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, debe ser comunicada de inmediato a la comisaría más cercana o al servicio de emergencias 911.