La artista que arrasó en los Billboard Music Awards 2024

La intérprete de “Shake It Off” dedicó unas palabras de agradecimiento: "Sólo quiero decir hola y gracias a Billboard, y gracias a los fans porque Billboard cuenta lo que hacen, lo que escuchan también, los álbumes que les apasionan y yo no podría tener premios como estos, si a ustedes no les interesaran mis álbumes e ir a escucharlos en concierto, y todo lo que pasó con The Eras Tour y The Tortured Poets Department". Por otro lado, Swift comentó que significaba mucho para ella y que era el "mejor regalo de cumpleaños", ya que este 13 de diciembre cumplió 35.

Billboard Music Awards 2024

Otro de los ganadores destacados de la premiación fue Bad Bunny. El puertorriqueño se consagró como Top Latin Artist por quinto año consecutivo, dejando a la música latina en lo alto de la escena. Con lo que respecta a los atractivos de la noche, la gala fue musicalizada con actuaciones de Teddy Swims, Tyla, Shaboozey, Stray Kids, Fuerza Regida, y actuaciones a la distancia de Coldplay y Linkin Park.

Texas recital Bad Bunny.jpg Benito Antonio Martínez Ocasio es conocido artísticamente como Bad Bunny.

Ganadores de los premios

A continuación, la lista de algunos de los ganadores.