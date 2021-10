Quién es el pastelero argentino que llegó a la final del mundial de pan dulce milanés

El pase a la gran final lo logró el pasado viernes en Milán y, tras conocer la noticia, lo celebró en redes sociales . "Gracias, gracias a todos. Argentina está en la final! Muchas muchas gracias a todos por creer en mí. A todos los seguidores por creer en mí. A mi novia que me empujó a que me anote en un curso hace años y descubrí el panettone y que me bancó siempre en todas. Gracias a mi familia por creer en mí, por apoyarme, por estar siempre sin importar para qué ", escribió el pastelero en sus redes sociales.