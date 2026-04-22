Quién es el argentino detenido en Brasil por insultos y racismo a una joven de 23 años: el testimonio de la víctima

Jose luis Haile, insultos brasil

"Negra puta": el crudo relato de Samara Rodrigues de Lima

El incidente ocurrió en una sucursal del supermercado Mundial. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, una joven de 23 años que trabaja como repartidora para una aplicación de envíos, relató el traumático momento:

"Yo estaba en la fila y él empezó a quejarse de la demora de las cajas. Hubo una discusión y en un momento me mandó a callar y me gritó 'negra puta'. Me puse muy nerviosa, no esperaba que esto sucediera y me dolió la falta de apoyo inicial de la seguridad del local", declaró la joven a medios locales.

Samara confesó que el ataque fue tan impactante que no pudo regresar a trabajar al día siguiente debido al estado de angustia.

La denuncia de otro argentino y la "mano dura" brasileña

Lo que facilitó la detención inmediata de Haile fue la intervención de otro argentino que presenció la escena. Este compatriota, cuya identidad no trascendió pero que se identificó como "mestizo", no dudó en llamar a la Policía al escuchar los insultos. "Decidí intervenir porque la vi muy vulnerable. En Argentina sufrimos racismo y no hay leyes tan firmes, por eso me puse en su lugar. Hay que actuar con mano dura", explicó el denunciante.

Tras una audiencia de control, la Justicia brasileña dictaminó la prisión preventiva para Haile. Actualmente se encuentra alojado en la Prisión José Federico Marques, en Benfica, enfrentando cargos bajo una legislación que desde 2023 equipara la injuria racial al delito de racismo, lo que lo vuelve un crimen no excarcelable.

Jose luis haile

El caso de Agostina Páez: el antecedente que marcó un antes y un después

Este hecho ocurre apenas meses después de otro caso que conmocionó a la opinión pública: el de la abogada santiagueña Agostina Páez.

El delito: En enero de este año, Páez fue grabada realizando gestos de mono hacia trabajadores de un bar en Ipanema tras una discusión por la cuenta.

El calvario judicial: La joven de 29 años estuvo retenida en Brasil durante tres meses, gran parte de ese tiempo con una tobillera electrónica y bajo prohibición de salir del país.

La fianza: Tras meses de incertidumbre y varias irregularidades denunciadas por su defensa, logró regresar a Santiago del Estero tras pagar una caución de 18.500 dólares.

A diferencia de lo que ocurría años atrás, Brasil ha endurecido drásticamente las penas para extranjeros que cometen actos racistas, enviando un mensaje claro: lo que en otros países puede ser una "discusión de tránsito", en tierras brasileñas se paga con cárcel.