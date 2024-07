"Me sentí feliz. Me sentí aliviado cuando llegó el COVID porque no tenía que salir de casa", confesó Garratt a TODAY.com, recordando cómo la pandemia inicialmente le proporcionó un escape de su realidad.

El viaje hasta bajar de peso

nicolas-antes.webp Nicolás cambió drásticamente su vida para bajar de peso.

A los 15 años, Nicolas alcanzó su peso máximo de 181 kilogramos. Su situación era tan grave que incluso caminar alrededor de la cuadra le causaba un dolor insoportable. Fue en este momento cuando un médico le advirtió sobre el riesgo inminente de sufrir un ataque al corazón.

Esta advertencia actuó como catalizador para Nicolas. Para principios de 2021, logró perder aproximadamente 63 kilogramos, aunque a través de métodos poco saludables que él mismo no recomienda. El joven realizó ayunos extremos, que lo ayudaron a bajar de peso, pero sin ganar músculos, por lo que seguía muy descontento con su cuerpo.

A pesar de su pérdida de peso inicial, Nicolas experimentó una recaída, recuperando 23 kilogramos. Sin embargo, este revés no marcó el final de su historia. En enero de 2023, tomó la decisión de unirse a un gimnasio y comenzar a hacer ejercicio regularmente.

"Me siento mucho más confiado, mucho más optimista. Me siento como una persona completamente diferente", afirmó Garratt sobre su transformación.

El secreto para bajar de peso

nicolas.webp Ahora, el joven comparte toda su experiencia para ayudar a otros en su viaje a una vida saludable.

Nicolas atribuyó su éxito a varios factores:

Ejercicio regular: levantamiento de pesas y caminatas diarias.

levantamiento de pesas y caminatas diarias. Dieta balanceada: enfoque en alimentos saludables y control de calorías.

enfoque en alimentos saludables y control de calorías. Mentalidad positiva: mantenerse optimista a pesar de los obstáculos.

"Vas a fallar 100 veces, pero no sería un verdadero viaje sin levantarse de nuevo", aconsejó Nicolas a aquellos que buscan perder peso.

Hoy, con 19 años y pesando 89 kilogramos, Nicolas no solo ha transformado su cuerpo, sino también su vida. Se ha convertido en un aspirante a influencer de fitness en Instagram, compartiendo su historia y motivando a otros a seguir sus pasos.

"Quiero ayudar a las personas a hacer lo que yo hice", declaró Garratt, demostrando que su viaje no solo fue personal, sino que ahora busca inspirar a otros en situaciones similares.