pesadillas sueños (1).jpg Significado de los sueños: una de las pesadillas más recurrentes es que te persigan.

Qué significa soñar con que te persiguen

Una calle desierta, un lugar desconocido, una casa laberíntica, un pasillo de hospital; no hay nadie alrededor, pero alguien viene por vos. Te paralizás, luego corrés, pero esa persona te sigue mientras sentís sus pisadas cada vez más cerca. Te cuesta despertar y, cuando lo hacés, te sentís exaltado y con miedo.

Sin dudas, una experiencia que nadie quiere tener. Si bien existen muchas variables, es un claro ejemplo de un sueño con persecuciones. Lo cierto es uq eno importa le lugar, sino tu malestar y nerviosismo, aquella figura que te acecha y lo que tu subconsciente tiene para revelar.

En este caso, tu subconsciente te está alertando de que debés pasar a la acción. Ya sea porque estás evitando afrontar un problema o porque preferís mirar hacia otro lado y engañarte a vos mismo en alguna circunstancia de tu vida a la que te cueste hacer frente. Si no solucionás lo que te preocupa, es posible que volvás a soñar lo mismo y puede convertirse en un sueño recurrente.

Soñar con que te persiguen conocidos

Si en el sueño la persona es un conocido, tu subconsciente te está dando más pistas de lo que realmente te preocupa y tenés encerrado en el fondo de la mente. En el caso de que se trate de un familiar o amigo, podría ser que escondás un sentimiento de culpa por alguna situación o discusión no re suelta. Esa culpa no tiene por qué ser real, pero sí lo que sentís al respecto.

En el caso de que quien te persiga sea tu pareja, debés estar alerta y analizar muy bien el tipo de relación que tenés. Es posible que te agobia, que no te deje pasar tiempo a solas o que esté socavando tu autoestima e independencia. Lo mejor es que lo hablés y le expliqués cómo te sentís.

Sin embargo, si de comportamientos tóxicos y dañinos se trata, debés replantearte si tenés que ponerle fin. Podés acudir a un psicólogo/a para que te ayude a aclarar las ideas y gestionar tu relación, sea cual sea tu decisión.

Soñar con que te persiguen desconocidos

perseguir sueños (1).jpg Esto es lo que significa soñar con que te persigan desconocidos.

Lo más habitual al soñar que te persiguen es que sea un desconocido y que el sueño suceda de noche. Esto significa que tenés miedo a las situaciones nuevas que vas a vivir. Además, puede haber alguna situación que te intimide o que vaya a haber cambios en tu vida y te aterrorice afrontarlos pueden estar relacionados con un nuevo trabajo, una nueva relación de pareja, un evento en el que tengás que hablar en público, etc.

También puede ser que te persigan grandes felinos, lobos, osos, serpientes... o cualquier otro animal salvaje. Normalmente, estos seres vivos representan a determinadas personas en la vida real, las cuales no te tratan demasiado bien o de las que desconfiás, aunque no haya sucedido nada. El subconsciente vuelve a darte un toque de alerta. Sé cuidadoso y no cionfiés en cualquiera.

Soñar con escapar

Durante los sueños en los que te persiguen, es posible que comencés a correr para que no te atrapen. En definitiva, huís de los problemas que no querés afrontar, de situaciones que te cuestan aceptar o de personas que te engañan o no te convienen. Por ese motivo, es necesario centrarse en el detalle de la escapatoria.

Da igual que corrás, que caminés rápido, que te escondás detrás de un árbol para que no te vean... El significado y el mensaje es el mismo. Incluso si huís al volante de un vehículo pisando el acelerador y te sigue otro auto, puede que creás que tenés más control sobre la situación que el que realmente tenés.

En cualquier caso, hay que extremar las precauciones para que no te engañen. Sé honesto con vos mismo para averiguar lo que te preocupa e intenta ponerle remedio. No afrontar los problemas nunca es la solución, sino una demora.