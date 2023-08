pareja de la mano.avif Según los expertos existen múltiples factores que pueden desencadenar en soñar con una ex pareja.

El equipo de Psicología-Online recuerda que la interpretación de los sueños no posee las suficiente bases empíricas como para considerarse una ciencia, todo lo que leerás a continuación son conjeturas basadas en el psicoanálisis y en el significado de los sueños según otras disciplinas.

Es importante pasar por un proceso de duelo adecuado y superar una ruptura de una manera sana, de lo contrario, es posible que sigamos soñando con nuestra expareja.

Soñar con una ex pareja que está con otra persona

Por otra parte, si en tu sueño tu ex pareja está con otra persona, es posible que tenga un significado algo más complejo: a pesar de que esa persona ya no está con nosotros/as, seguimos manteniendo un lazo inconsciente de pertinencia, lo que hace que sintamos miedo y celos en una situación soñada como es el hecho de que tu ex esté con otra persona.

Un consejo terapéutico si estos sueños te atormentan es que aprendas a manejar tus sentimientos en el plano consciente, a continuación te recomendamos el siguiente artículo: cómo dejar de pensar en tu ex-pareja.

Soñar que vuelves con tu ex pareja

Soñar que tu ex vuelve a ti es una de las imágenes más recurrentes cuando soñamos con nuestra expareja. Este tipo de sueños puede significar muchas cosas dependiendo de la sensación que tengamos al despertar. Puede ser placentera o todo lo contrario; soñar que vuelves con tu ex puede convertirse en una verdadera pesadilla.

Soñar que nuestro ex quiere volver suele ser señal de un deseo oculto que tenemos de volver con él o con ella, pero como eso no ocurre en el mundo real, nuestra mente crea escenarios para que se lleve a cabo aquello que anhelamos. En cualquier caso, debemos prestar atención a nuestras emociones. Según la teoría del psicoanálisis y el significado de los sueños según Sigmund Freud, nuestros sueños tienen como objetivo cumplir y satisfacer los instintos que no han sido logrados durante el día.

Soñar con una ex pareja haciendo el amor

Si lo que has soñado guarda relación con tener contacto sexual, puede significar que echas de menos tener intimidad con esa persona y una parte de ti busca consumar este deseo. Es normal experimentar sueños eróticos con tu ex puesto que es una persona con la que hemos compartido muchas relaciones sexuales y nuestra mente está acostumbrada a recibir estímulos sensuales que, después de la ruptura, han desaparecido.

Si actualmente tienes pareja y has soñado con tu ex haciendo el amor, es posible que sientas que en tu actual relación te falte algo y por ello tu mente inconscientemente busca satisfacer aquello que siente que te falta.

Por lo tanto, si nuestro ex aparece de manera recurrente mientras soñamos, es posible que debamos hablar con él o con ella para poder cerrar una herida que nuestra mente mantiene abierta. Intenta hacer las paces y solucionar todo aquello que creas conveniente, practicando la comunicación asertiva y evitando cualquier tipo de conflicto.