Qué significa saludar con un beso en la mejilla

Hay personas que al momento de saludar, muchas veces no discriminan la relación que tienen con el otro, y no dudan al lanzarse con un saludo de beso en la mejilla. De acuerdo a distintas culturas el significado de este ritual o costumbre cambia notablemente, y en esta nota podrás conocer verdaderamente qué significa esta particular forma de saludarse con el otro.

beso 1.jpg

Por qué la gente se saluda con un beso en la mejilla

A diario realizamos muchas acciones que son comunes para nosotros por el simple hecho de que nos criaron de esa manera, pero pocas veces nos cuestionamos por qué se realiza o qué significa verdaderamente esta manera de accionar. Entender qué es lo que hacemos y el motivo por el cual los realizamos es muy importante para definir si verdaderamente es lo que queremos comunicarle a la otra persona.